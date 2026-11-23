La comunidad de Gobernador Virasoro se congregó el fin de semana en celebración al recibir a Fran, un niño que realizó su último tratamiento de quimioterapia, cerrando una etapa tras una larga batalla.

Vecinos, familiares e inspectores de la Dirección de Tránsito local acompañaron el regreso del pequeño a su hogar. La comunidad celebró la última sesión de tratamiento y el comienzo de una nueva etapa en su hogar.

Una caravana cargada de emoción y acompañamiento municipal

La jornada estuvo marcada por muestras de afecto colectivo en las arterias de la localidad correntina, celebrando el alta de la etapa más compleja de su tratamiento.

Durante la jornada del sábado, los vecinos se congregaron para formar una caravana de bienvenida llena de alegría al recibir a Fran en su retorno a la ciudad luego de realizar su última sesión de quimioterapia.

La caravana contó con el acompañamiento institucional de inspectores de la Dirección de Tránsito municipal, quienes escoltaron el trayecto para resguardar el paso de la familia y los vehículos adheridos al festejo.

Un mensaje de esperanza y el inicio de una nueva etapa

Desde el Municipio destacaron el significado humano de la historia de Fran para toda la sociedad virasoreña. El comunicado oficial subrayó que la experiencia de Fran deja una profunda enseñanza sobre cómo la fe, la valentía y el amor incondicional del entorno familiar permiten atravesar los momentos más adversos.

La comunidad festejó este hito médico para Fran y el inicio de una nueva etapa en su hogar, rodeado del respaldo permanente de quienes lo acompañaron en cada instancia de su tratamiento.