Grupo Scout de Goya: 59 años formando niños y jóvenes en valores y compromiso comunitario

Una muestra de gratitud por todo lo vivido, aprendido y compartido junto a otro scout y a la ciudad de Goya, quedó de manifiesto el domingo por la noche durante la Misa de Acción de Gracias por los 59 años del Grupo Scout “Nuestra Sra. Del Rosario” N° 282-613, celebrada en la iglesia La Rotonda.



La santa misa fue presidida por el párroco Boris Javier Escobar Cejas, y tomaron parte de la misma el fundador y “alma mater” del grupo Scout de Goya, Oreste Jorge Colonese, los actuales jefe y subjefa, Joaquín Falero y Pilar Cardozo, respectivamente, así como Patricio Escudero, quien hasta hace poco tiempo condujo la institución con sede en calle José María Soto 647.



Dirigentes, educadores, e integrantes de las distintas ramas, además de padres y viejos scout también participaron de la ceremonia religiosa junto a miembros de la comunidad y vecinos de nuestra ciudad.



Varios de ellos tuvieron una activa participación en el oficio religioso. Así los scouts Joaquín Piriz y Tobías Ortigoza tuvieron a su cargo las lecturas, en tanto que David Zini y Susana Fernández, dirigentes de la Rama Caminante y de la Unidad, llevaron las hostias y el vino para ser consagrados por el sacerdote.

Homilía

En su homilía sobre el Evangelio de San Mateo, centrada en la solemnidad de todos los santos y la proclamación de las Bienaventuranzas, el padre Boris se explayó sobre este concepto que dijo significa “felicidad, felices, dichosos, dichosos. Es la felicidad, pero desde la sabiduría de Dios”, remarcó.

Después, el párroco destacó la presencia de la familia scout que “nos están visitando para dar gracias por su aniversario de vida del Grupo Scout. Vamos a rescatar el testimonio del Grupo Scout que propone un proyecto educativo, el valor del servicio, el valor de estar atentos a que se puede mejorar la educación”, dijo y aclaró que eso no se da de un día para el otro. “Es un proyecto a largo plazo, como la propuesta del Evangelio es a largo plazo”, remarcó.La colecta también fue protagonizada por niños scout de la rama Manada (los lobatos), en tanto que Pilar Cardozo, hizo entrega de una bolsa de elementos de limpieza recolectados en el seno de la institución.

Palabras del jefe de Grupo

Ya en el final de la misa el párroco invito a un representante scout a dirigir unas palabras a todos los presentes. Fue el actual jefe de Grupo, Joaquín Falero, quien asumió esa responsabilidad.



“En este día de fiesta queremos decir con el corazón lleno de emoción “Feliz Aniversario” Grupo Scout Nuestra Sra. del Rosario”. Deseamos profundamente que sigamos cuidando este espacio, construyendo juntos experiencias, aprendizajes y amistades verdaderas, pero sobre todo que sepamos valorar siempre todo lo que este lugar nos brinda”, dijo Falero.



Subrayó que “cada persona que lleva un pañuelo scout, no sea solo uno más en la sociedad sino alguien fuertemente comprometido a esforzarse cada día en ser mejor en todos los aspectos de su vida”.



Luego expresó “nuestro más sinceros agradecimiento” a los dirigentes actuales “que cada sábado entregan con generosidad su tiempo y sus valores a cada niño y a cada joven. Y a todos aquellos que pasaron a lo largo de estos 59 años ¡Gracias! porque, sobre todo, ellos han sembrado, nosotros seguimos trabajando y caminando”.



Finalmente agradeció también “de manera muy especial a la parroquia y a todo el equipo de La Rotonda por recibirnos con tanto cariño y con las puertas abiertas y por hacernos sentir plenamente parte de esta casa. Sepan que estamos al servicio para lo que necesiten. Gracias a todos y feliz aniversario. ¡Siempre Listo!”, cerró Joaquín Falero ante un fuerte aplauso de todos los presentes en el histórico templo de San Roque y San Jacinto.

(Con la colaboración de José Luis Paleari)