El IPS móvil visitará distintas localidades de Corrientes durante noviembre

Durante todo noviembre, los equipos técnicos del IPS recorrerán diversas localidades correntinas con sus oficinas móviles para facilitar gestiones previsionales y asesoramiento.

La atención se realiza de 8 a 12 en puntos descentralizados.

Detalle del cronograma y localidades a visitar

El organismo previsional diagramó un extenso calendario de visitas para cubrir diferentes comunas de la provincia. Las primeras jornadas comenzaron el 3 de noviembre en Mburucuyá y se desarrolla este miércoles en San Luis del Palmar.

En tanto que el cronograma en la provincia es el siguiente:

Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre: Se atenderá en Paso de los Libres (Municipalidad - Madariaga 737).

Martes 11 de noviembre: Las oficinas móviles llegarán de forma simultánea a Empedrado (Hospital Jaime Dávila), San Lorenzo (SUM Municipal) y Santa Ana (Desarrollo Municipal).

Miércoles 12 y jueves 13 de noviembre: Cobertura en Sauce (Casa del Bicentenario) y Curuzú Cuatiá (Ex Casa Verde - Gral. Ramírez 832), respectivamente.

Lunes 16 de noviembre: Operativos en Santa Rosa (Belgrano 66) y Concepción (Salón de Acción Social).

Martes 17 de noviembre: Atención en Bella Vista (Centro de Jubilados) y Santa Lucía (Desarrollo Social).

Miércoles 19 de noviembre: Despliegue en Alvear (Municipalidad), La Cruz (Centro de Jubilados), San Carlos (CIC) y Liebig (CIC).

Jueves 20 de noviembre: Visitas a Yapeyú (Municipalidad) y Gobernador Virasoro (Gob. Ferré y Félix de Azara).

Lunes 24 de noviembre: Atención en Ituzaingó (Municipalidad - Centenario 1519).

Martes 25 de noviembre: Recorrida por Perugorría y Mariano I. Loza (Áreas de Desarrollo Social).

Miércoles 26 y jueves 27 de noviembre: Cierre de mes en Esquina (Desarrollo Social - 25 de Mayo y Moreno) y Monte Caseros (Centro de Jubilados - Tucumán 233).

Objetivos del operativo y modalidad de atención

La descentralización de los servicios busca optimizar la relación entre el Estado provincial y los beneficiarios previsionales.

Las jornadas operan bajo la modalidad de asesoramiento personalizado y recepción de consultas generales.

Todas las delegaciones móviles atienden de manera presencial en el horario corrido de 8 a 12.

Esta herramienta de proximidad evita costos y traslados prolongados a los jubilados y pensionados de las comunas del interior.