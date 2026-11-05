Mburucuyá impulsa la producción artesanal con lana de oveja

Mburucuyá comenzará a producir prendas y artículos artesanales a partir de la lana de oveja de establecimientos rurales. El proyecto municipal contempla la esquila de los animales, el procesamiento de la materia prima y la elaboración de hilados y tejidos.

Para iniciar la actividad, la administración del intendente Edgar Galarza Florentín explicó que se adquirió una máquina esquiladora con fondos propios. Asimismo, se prevé capacitar a personas dedicadas al rubro para desarrollar las distintas etapas de producción.

Los productos que proyectan elaborar

Según informaron, entre los productos que proyectan elaborar figuran ropa, jergas, boinas, bufandas y otros artículos derivados de la lana. La propuesta busca incorporar valor a una materia prima disponible en los campos de la zona y generar oportunidades de trabajo para emprendedores locales.

Durante la presentación, Galarza Florentín señaló que la iniciativa apunta a organizar la actividad artesanal tradicional como parte de un proceso productivo “para mejorar el trabajo y la economía de los emprendedores”.