Con desfiles, jineteadas y muestra productiva se palpita la Fiesta del Ternero

Con el apoyo del Gobierno provincial y el Inta, realizaron el lanzamiento oficial de la 10ª Fiesta Regional del Ternero Correntino.
El evento se realizará el 14 y 15 de noviembre en Villa Olivari, combinando exposición ganadera, destrezas criollas y festivales musicales.
Detalles de la presentación y respaldo institucional
Las autoridades comunales y provinciales destacaron la recuperación del evento y la importancia productiva para la región.
La presentación se realizó en Casa Iberá con la presencia de la intendente Esther Ayala, acompañada por el subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas, Augusto Costaguta, y referentes del Inta.
La jefa comunal remarcó que se retomará la muestra de terneros a corral para el desfile de productores, sumando además la exhibición de búfalos y premiaciones a la producción.
En esta edición no se elegirá reina, sino que se consagrará a dos embajadoras oficiales del evento.
Cronograma de actividades para el fin de semana
La programación prevista para ambas jornadas en el establecimiento "Fortín El Carpincho" incluye propuestas camperas y artísticas.
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Sábado 14: las actividades inician a las 10 con la concentración de agrupaciones y desfile inaugural a las 11. Desde las 14 habrá volteada de terneros, pialada, monta de vacunos y aparte campero; a las 16:30 pruebas de riendas, para dar paso a las 18 a la jineteada en categoría gurupa y cerrar con un gran festival musical y la elección de las embajadoras.
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Domingo 15: el predio abrirá a las 9, iniciando las destrezas a las 10 con carrera de potros y monta sobre pial. Desde las 11 se desarrollará la jineteada categoría libre, seguida de almuerzo, semifinales de pruebas de riendas a las 14, jineteada en categoría basto con montas especiales a las 15, y el cierre con entrega de premios y festival musical a partir de las 19.