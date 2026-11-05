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10° edición

Con desfiles, jineteadas y muestra productiva se palpita la Fiesta del Ternero

El evento cuenta con el respaldo del Gobierno provincial a través de los ministerios de Turismo y de la Producción, junto al Inta, se realizará los próximos 14 y 15 de noviembre en el establecimiento "Fortín El Carpincho" de la localidad de Villa Olivari.

Por El Litoral

Jueves, 05 de noviembre de 2026 a las 12:14

Con el apoyo del Gobierno provincial y el Inta, realizaron el lanzamiento oficial de la 10ª Fiesta Regional del Ternero Correntino.

El evento se realizará el 14 y 15 de noviembre en Villa Olivari, combinando exposición ganadera, destrezas criollas y festivales musicales.

Detalles de la presentación y respaldo institucional

Las autoridades comunales y provinciales destacaron la recuperación del evento y la importancia productiva para la región.

La presentación se realizó en Casa Iberá con la presencia de la intendente Esther Ayala, acompañada por el subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas, Augusto Costaguta, y referentes del Inta.

La jefa comunal remarcó que se retomará la muestra de terneros a corral para el desfile de productores, sumando además la exhibición de búfalos y premiaciones a la producción.

En esta edición no se elegirá reina, sino que se consagrará a dos embajadoras oficiales del evento.

Cronograma de actividades para el fin de semana

La programación prevista para ambas jornadas en el establecimiento "Fortín El Carpincho" incluye propuestas camperas y artísticas.

  • Sábado 14: las actividades inician a las 10 con la concentración de agrupaciones y desfile inaugural a las 11. Desde las 14 habrá volteada de terneros, pialada, monta de vacunos y aparte campero; a las 16:30 pruebas de riendas, para dar paso a las 18 a la jineteada en categoría gurupa y cerrar con un gran festival musical y la elección de las embajadoras.

  • Domingo 15: el predio abrirá a las 9, iniciando las destrezas a las 10 con carrera de potros y monta sobre pial. Desde las 11 se desarrollará la jineteada categoría libre, seguida de almuerzo, semifinales de pruebas de riendas a las 14, jineteada en categoría basto con montas especiales a las 15, y el cierre con entrega de premios y festival musical a partir de las 19.

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