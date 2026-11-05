Con desfiles, jineteadas y muestra productiva se palpita la Fiesta del Ternero

Con el apoyo del Gobierno provincial y el Inta, realizaron el lanzamiento oficial de la 10ª Fiesta Regional del Ternero Correntino.

El evento se realizará el 14 y 15 de noviembre en Villa Olivari, combinando exposición ganadera, destrezas criollas y festivales musicales.

Detalles de la presentación y respaldo institucional

Las autoridades comunales y provinciales destacaron la recuperación del evento y la importancia productiva para la región.

La presentación se realizó en Casa Iberá con la presencia de la intendente Esther Ayala, acompañada por el subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas, Augusto Costaguta, y referentes del Inta.

La jefa comunal remarcó que se retomará la muestra de terneros a corral para el desfile de productores, sumando además la exhibición de búfalos y premiaciones a la producción.

En esta edición no se elegirá reina, sino que se consagrará a dos embajadoras oficiales del evento.

Cronograma de actividades para el fin de semana

La programación prevista para ambas jornadas en el establecimiento "Fortín El Carpincho" incluye propuestas camperas y artísticas.