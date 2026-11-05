COE Goya: proyectan un puente militar para no perder conectividad con la zona rural

El informe del COE Goya, emitido en la noche del miércoles, confirmó que el río Paraná registró un leve descenso hasta los 6,07 metros.

Por otro lado, el Municipio asiste a actualmente a 80 familias autoevacuadas y proyecta junto al Ejército la instalación de un puente en el paraje La Soledad para garantizar el tránsito.

Evolución del río y asistencia a autoevacuados

El informe oficial actualizado a las 20 del miércoles refleja el estado de situación en el ejido urbano y costero.

Con una tendencia en bajante, la altura del río Paraná se fijó en 6,07 metros en la última medición. Además, el COE contabilizó 80 familias autoevacuadas que debieron desplazarse de sus viviendas a causa del agua, una cifra en aumento, pues el martes eran 72.

Los equipos municipales entregaron hasta el momento 73 casillas de emergencia para brindar cobijo a los damnificados en sectores seguros.

Evaluación técnica junto al Ejército para infraestructura crítica

Las autoridades municipales avanzaron en medidas preventivas para sostener la transitabilidad en áreas clave del mapa rural.

Las inspecciones se concentraron en el camino vecinal del paraje La Soledad (detrás del Vertedero Municipal), un punto neurálgico que conecta con el casco urbano de Goya.

El sector cuenta con una estructura de tubos de hormigón armado de 1.000 mm sobre el canal de desagüe que conecta la Estación de Bombeo Circunvalación con los Bañados y el arroyo Carumbé.

Funcionarios locales y efectivos del Ejército Argentino analizaron instalar una estructura o puente de emergencia para evitar el aislamiento del sector sur ante el deterioro del viaducto actual.

Las autoridades recuerdan que se mantiene habilitada la línea telefónica 3777 245738 para canalizar reclamos y solicitudes de asistencia.