Un incendio destruyó un galpón en Bella Vista y dejó a 40 familias productoras afectadas

Un importante incendio provocó graves pérdidas materiales en un galpón de Colonia Progreso y afectó directamente a unas 40 familias productoras que integran una cooperativa de la zona. Entre los elementos destruidos por el fuego se encuentran un tractor, herramientas e insumos fundamentales para el desarrollo de las actividades agrícolas.

Según explicó Bella Vista News, la principal damnificada es Matilde Parodi, una productora reconocida en la localidad por comercializar productos agroecológicos en el playón de la Terminal de Ómnibus. El incendio representó un duro golpe para ella y para las familias que compartían los recursos almacenados en el galpón.

El tractor perdido en el incendio

Según se informó, Matilde había regresado de la feria cuando recibió el aviso sobre lo que estaba ocurriendo. Entre las pérdidas más significativas se encuentra un tractor que había sido adquirido gracias al esfuerzo económico conjunto de todos los integrantes de la cooperativa.

El siniestro no solo provocó daños materiales, sino que también puso en riesgo el trabajo de numerosas familias rurales que dependían de esas herramientas e insumos para sostener su producción.

Detrás de las pérdidas hay años de trabajo, sacrificio y esfuerzo colectivo. Por este motivo, desde la comunidad apelan a la solidaridad y al acompañamiento para que los productores puedan recuperar parte de lo perdido y continuar con sus actividades.