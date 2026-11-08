Aunque el río Paraná descendió, ya son 92 las familias autoevacuadas en Goya

El último informe del COE Goya, emitido en la noche del sábado, ratificó la bajante del río hasta los 6,04 metros. El municipio asiste a 92 familias autoevacuadas con 85 casillas de emergencia y ejecuta junto al Ejército el montaje de un puente Bailey para resguardar la conectividad del paraje Soledad.

Situación del río y asistencia habitacional en el ejido urbano

El reporte actualizado al sábado 7 de noviembre refleja el estado de situación de los damnificados por la crecida.

La altura del Paraná registró 6,04 metros a las 20 del sábado, manteniendo la tendencia en descenso.

Desde la Secretaría de Acción Social se confirmó un acumulado de 92 familias autoevacuadas y la entrega de 85 casillas de emergencia para su cobijo.

Continúa la distribución de potabilizadores de agua, kits de repelentes e insecticidas entre los vecinos afectados.

Asistencia en parajes rurales y montaje de infraestructura de emergencia

Los equipos locales y las fuerzas armadas coordinan acciones directas en la zona periférica y rural.

Se concretó la entrega de módulos alimentarios, repelentes, Kaotrina y plásticos a nueve familias del paraje Las Piedras que debieron autoevacuarse hacia la zona de paraje Soledad.

Efectivos del Ejército Argentino y personal municipal avanzan en el montaje de un puente Bailey sobre el camino vecinal que comunica desde la avenida Benito Perelló hacia el sur, garantizando la transitabilidad en el sector.

Por otro lado, las autoridades recuerdan que se mantiene abierta la vía de comunicación de Asistencia Social del COE a través del número 3777 245738.