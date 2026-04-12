Goya visibilizó el Parkinson con una jornada comunitaria

La ciudad de Goya fue escenario de una jornada de concientización sobre el Parkinson, desarrollada el sábado en Plaza Mitre.

La actividad reunió a pacientes, familiares y vecinos en un espacio de encuentro y visibilización de la enfermedad.

Organización y acompañamiento institucional

La propuesta fue impulsada por el Club de Leones, donde funciona un grupo de ayuda para personas con Parkinson, coordinado por la kinesióloga Alicia Rojas.

Además, contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Goya.

Declarada de interés municipal

El evento fue declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante local.

La concejal Gabriela Refojos fue la encargada de entregar la resolución correspondiente durante la jornada.

Actividades y participación

Durante la tarde se desarrollaron distintas propuestas, entre ellas actividades artísticas a cargo del programa municipal “Goya Baila”.

También participó la Coordinadora de Discapacidad, Liza Kamerichs, acompañando la iniciativa junto a los presentes.

Un mensaje de concientización y esperanza

En su intervención, Alicia Rojas destacó la importancia de visibilizar la enfermedad: “la enfermedad no se cura, pero debemos aprender a convivir con ella”.

Asimismo, expresó una mirada esperanzadora sobre los avances científicos y la posibilidad de futuros tratamientos.

Como parte de la jornada, la plaza se vistió de color rojo, símbolo del Parkinson, en señal de adhesión y concientización.