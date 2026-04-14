El Icaa avaló emprendimientos mineros y ganaderos en Corrientes

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) entregó certificaciones ambientales a dos emprendimientos productivos ubicados en Curuzú Cuatiá.
La actividad fue encabezada por su administrador general, Sebastián Perborell.
Cantera basáltica habilitada
Uno de los proyectos certificados corresponde a la cantera “La Milagrosa II”, operada por la empresa Promin S.A.
La explotación se dedica a la minería a cielo abierto de material basáltico, utilizado principalmente para obras viales y la construcción.
La certificación fue otorgada conforme a las normativas ambientales y mineras vigentes.
Proyecto ganadero feedlot
También recibió certificación ambiental un emprendimiento ganadero bajo sistema feedlot (engorde a corral), que se desarrollará en la Estancia La Misericordia.
En este caso, además, ee entregó la documentación para la concesión de uso de agua pública y se avanzó en los requisitos administrativos correspondientes.
Requisitos ambientales
Desde el organismo recordaron que estos proyectos deben cumplir con:
- Evaluación de Impacto Ambiental
- Presentación de documentación técnica
- Inscripción en registros oficiales (en el caso de minería)
El Icaa destacó que estas acciones forman parte de una política orientada a garantizar el desarrollo productivo con criterios de sostenibilidad ambiental.
El objetivo es asegurar el uso responsable de los recursos naturales en la provincia.