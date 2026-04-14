El Icaa avaló emprendimientos mineros y ganaderos en Corrientes

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) entregó certificaciones ambientales a dos emprendimientos productivos ubicados en Curuzú Cuatiá.

La actividad fue encabezada por su administrador general, Sebastián Perborell.

Cantera basáltica habilitada

Uno de los proyectos certificados corresponde a la cantera “La Milagrosa II”, operada por la empresa Promin S.A.

La explotación se dedica a la minería a cielo abierto de material basáltico, utilizado principalmente para obras viales y la construcción.

La certificación fue otorgada conforme a las normativas ambientales y mineras vigentes.

Proyecto ganadero feedlot

También recibió certificación ambiental un emprendimiento ganadero bajo sistema feedlot (engorde a corral), que se desarrollará en la Estancia La Misericordia.

En este caso, además, ee entregó la documentación para la concesión de uso de agua pública y se avanzó en los requisitos administrativos correspondientes.

Requisitos ambientales

Desde el organismo recordaron que estos proyectos deben cumplir con:

Evaluación de Impacto Ambiental

Presentación de documentación técnica

Inscripción en registros oficiales (en el caso de minería)

El Icaa destacó que estas acciones forman parte de una política orientada a garantizar el desarrollo productivo con criterios de sostenibilidad ambiental.

El objetivo es asegurar el uso responsable de los recursos naturales en la provincia.