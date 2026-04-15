Corrientes: fuerte temporal provocó destrozos y operativo en Itatí

Un fuerte temporal con intensas ráfagas de viento afectó el martes a la localidad de Itatí durante la noche, provocando caída de árboles, daños materiales y la intervención de equipos de emergencia.

Caída de árboles y cortes en la vía pública

El fenómeno meteorológico se registró antes de la medianoche y generó múltiples inconvenientes en distintos sectores.

Uno de los principales hechos ocurrió sobre la Ruta Provincial 20, donde un árbol de gran porte cayó sobre la calzada, obstruyendo el tránsito.

Intervención de bomberos y Policía

Ante la situación, los Bomberos Voluntarios de Itatí acudieron al lugar tras recibir llamados de alerta.

Las tareas incluyeron:

Troceado del árbol caído

Remoción de restos sobre la ruta

Liberación de la traza para la circulación

En el operativo también participó personal de la comisaría local, que se encargó de señalizar la zona y ordenar el tránsito.

Daños en el Vía Crucis

Durante las recorridas posteriores, las autoridades constataron daños en el tradicional Vía Crucis de la localidad.

Según el informe, una de las estaciones del recorrido fue derribada por la fuerza del viento, afectando parte del patrimonio religioso del lugar.

Sin heridos

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas.

Las consecuencias del temporal se limitaron a daños materiales y obstrucciones que ya fueron despejadas.

Con información de Noticias Itateñas