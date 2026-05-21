Distinguieron a dos médicos por su aquilatada trayectoria en la salud pública

El Honorable Concejo Municipal de Loreto, en la provincia de Corrientes, declaró como Ciudadanos Destacados a los doctores Julia Torres Rodríguez y Pedro Ramón Ortiz, en reconocimiento a sus más de 25 años de servicio y compromiso con la salud pública de la comunidad.

La distinción fue aprobada a través de las Declaraciones N°060/2026 y N°061/2026, luego de un proyecto presentado por el concejal Ariel Román, quien canalizó un pedido surgido de vecinos de la localidad que buscaban destacar la trayectoria y la dedicación de ambos profesionales.

Durante años, la doctora Julia Torres Rodríguez se desempeñó como médica comunitaria y también ocupó el cargo de directora del hospital Piñeyro, consolidando un perfil profundamente ligado al trabajo territorial y a la atención de las familias loretanas. Su labor fue reconocida por generaciones de vecinos que encontraron en ella no sólo una profesional de la salud, sino también una referente humana y social.

Por su parte, el doctor Pedro Ramón Ortiz desarrolló una extensa carrera médica en Loreto, convirtiéndose en una figura muy valorada por la comunidad por su compromiso cotidiano y su vocación de servicio.

Desde el Concejo destacaron que ambas distinciones representan “un reconocimiento al esfuerzo, la entrega y la dedicación de profesionales que consagraron un cuarto de su vida al cuidado de la comunidad”.

El homenaje refleja además el fuerte vínculo entre la ciudadanía y sus instituciones, ya que la iniciativa nació desde el acompañamiento y el pedido de los propios vecinos, quienes impulsaron el reconocimiento a través de su representante legislativo.