Paso de los Libres: fuertes quejas por arreglos estéticos en un puente destruido

La reciente difusión de un informe sobre obras de mantenimiento en el puente internacional que une Paso de los Libres con Uruguayana reavivó una ola de duras críticas por parte de usuarios argentinos y brasileños.

Choferes particulares y camiones de carga denunciaron que la empresa concesionaria prioriza tareas estéticas, como la pintura de barandas, mientras persisten profundas deformaciones y baches sobre la calzada asfáltica, transformando a uno de los corredores viales más estratégicos del Mercosur en un peligro latente.

Mantenimiento oficial bajo la lupa de los usuarios

La controversia se desató tras un comunicado emitido por la firma responsable de la administración del viaducto fronterizo. En dicho texto, la empresa detalló la ejecución de una serie de intervenciones que, según argumentaron, tienen como propósito central “mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial” en este neurálgico nexo internacional. Las tareas descritas contemplan la puesta en valor general y el mantenimiento de superficies externas de la infraestructura.

Sin embargo, ni bien se conocieron los detalles técnicos del informe, las plataformas virtuales sirvieron de caja de resonancia para un repudio generalizado.

La comunidad fronteriza fustigó las prioridades operativas de la compañía, argumentando que se destinan fondos a mejorar la apariencia visual del complejo mientras se ignoran las fallas de fondo que atentan directamente contra la seguridad vial.

Maquillaje de barandas versus baches profundos

Las quejas de los usuarios frecuentes del paso fronterizo no son nuevas, pero ganaron intensidad. Camioneros, colectiveros de líneas internacionales y automovilistas particulares vienen reportando un marcado y acelerado deterioro de las losas del puente.

La indignación vecinal y comercial quedó sintetizada en los reclamos recurrentes de las últimas horas:

El contraste de las obras: se cuestiona la presencia de cuadrillas abocadas exclusivamente a pintar barandas de contención.

El peligro real: se denuncia la persistencia de profundas deformaciones, grietas y baches de gran envergadura sobre la traza de rodamiento que obligan a realizar maniobras evasivas de alto riesgo sobre el río Uruguay.

El abandono de un corredor estratégico del Mercosur

El malestar se profundiza al evaluar el valor estratégico de la infraestructura afectada. El puente que une Paso de los Libres y Uruguayana se erige como uno de los pasos secos comerciales de mayor volumen del país, registrando un flujo incesante de transporte pesado, vehículos familiares y ómnibus de larga distancia.

Pese a la recaudación y a la relevancia geopolítica del corredor, los damnificados aseguran que las reparaciones profundas se dilatan con el paso de los meses.

Frente a este panorama se exige de manera urgente la puesta en marcha de un plan de obras integrales que abandone los criterios estéticos y garantice condiciones mínimas y efectivas de transitabilidad y seguridad para el comercio regional.

Con información de Impacto 92.3