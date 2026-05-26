Así es el proyecto "Terrazas al Río" para el frente costero en Paso de la Patria

El Gobierno de Corrientes oficializó la presentación del ambicioso proyecto urbanístico “Terrazas al Río – Paso de la Patria”, una propuesta de intervención integral diseñada para recuperar y jerarquizar el frente costero de la villa turística.

Impulsada por el gobernador Juan Pablo Valdés a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la iniciativa contempla la remodelación de las cuadras finales de seis arterias clave de la localidad, donde se construirán paseos peatonales, miradores escalonados con conexión directa al Paraná y moderno mobiliario urbano para consolidar el perfil paisajístico de la villa veraniega.

Cooperación institucional para revalorizar la "Perla del Paraná"

La presentación formal del masterplan ejecutivo estuvo a cargo del ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Jorge Meza, quien por precisas instrucciones del gobernador Juan Pablo Valdés expuso los lineamientos técnicos de la obra ante el intendente paceño, Oscar Armando García.

La propuesta arquitectónica fue desarrollada por los profesionales de la Unidad de Coordinación de Proyectos (UCP) de la cartera de Obras Públicas, trabajando en una mesa técnica articulada de forma directa con los equipos de agrimensura y urbanismo de la comuna local. El eje central del programa radica en reconfigurar el histórico vínculo urbano, ambiental y social entre la villa turística y el cauce del río Paraná.

Para lograr este cometido, las cuadrillas estatales intervendrán de manera directa los tramos finales y las bocacalles de las arterias La Rioja, San Juan, Salta, Córdoba, Mendoza y Bolívar. En esos puntos específicos de la traza urbana se suprimirán los sectores actualmente degradados para dar paso a modernos espacios públicos de acceso libre, destinados al esparcimiento, la recreación vecinal, el descanso y la contemplación del entorno natural.

Detalle de las obras proyectadas y accesibilidad

El plan maestro de infraestructura combina criterios modernos de accesibilidad universal con pavimentos adaptados para zonas de alta exposición hídrica. Las obras civiles pautadas para las seis calles seleccionadas comprenden:

Conectividad y calzada: Ejecución de cordón cuneta y pavimentación mediante el sistema de adoquinado intertrabado.

Sectores peatonales: Construcción de nuevas veredas de cemento peinado de alta resistencia y rampas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Seguridad y confort: Instalación de un sistema de iluminación de tecnología LED a escala peatonal y colocación de mobiliario urbano homologado (bancos, basureros y parquizado).

Asimismo, las tareas de ingeniería civil prevén un exhaustivo movimiento de suelo que incluirá el acondicionamiento, desmonte y nivelación de las pendientes naturales del terreno. Esta maniobra técnica permitirá conformar un sistema de terrazas escalonadas que generarán una transición orgánica y segura hacia la arena, acompañadas por nuevas bajadas náuticas y peatonales integradas estéticamente al paisaje de la costa.