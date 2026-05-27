Portal San Antonio: guías piden la limpieza de un importante cauce fluvial

La Asociación Civil de Prestadores de Servicios Turísticos "Maitei" de Loreto consolidó su rol como motor del desarrollo sustentable en el Portal San Antonio.

Tras el éxito del primer Festival de los Humedales del Iberá 2026 , la organización comunitaria dividió sus esfuerzos para liderar gestiones urgentes ante las autoridades, solicitando tareas de limpieza y dragado en el Arroyo Carambola.

El canal de navegación se encuentra obstruido por sedimentos desde hace meses, afectando directamente los paseos náuticos y la economía de los guías y lancheros locales.

El asociativismo como motor del Portal San Antonio

Fundada en el año 2017, la Asociación Civil "Maitei" viene transformando de manera sostenida la matriz socioproductiva de la localidad de Loreto. La organización comunitaria logró nuclear bajo una misma premisa de turismo sostenible y fuerte arraigo cultural a guías de sitio, prestadores gastronómicos, artesanos y hoteleros de la región.

A lo largo de casi una década de labor, el objetivo central del colectivo fue posicionar al Portal San Antonio como uno de los accesos más auténticos, biodiversos y atractivos a la reserva de los Esteros del Iberá.

Esta alianza estratégica civil demostró que la conservación ambiental del entorno natural y el desarrollo económico pueden avanzar en sintonía con la identidad correntina.

Balance positivo y proyección del Festival de los Humedales 2027

La máxima expresión del trabajo conjunto de los prestadores loretanos se materializó con la realización del 1° Festival de los Humedales del Iberá 2026.

El evento fue diseñado específicamente para celebrar el recurso del agua, la vida silvestre y salvaguardar los conocimientos tradicionales de la comunidad.

El festival arrojó un éxito para la economía del municipio mediante una grilla de actividades de alta calidad:

Educación y ciencia: dictado de talleres ambientales, destacándose el de plantas carnívoras locales.

Ecoturismo: jornadas de observación de aves guiadas por especialistas de la región.

Travesías náuticas: circuitos guiados en lancha a través de la Laguna San Juan.

Cultura y sabores: oferta de gastronomía típica a cargo de la red de Cocineros del Iberá y espectáculos de música litoraleña en vivo.

De cara al calendario del año 2027, la comisión directiva de Maitei ya delineó los primeros ejes para la segunda edición del encuentro folclórico y ambiental.

La meta fijada es integrar el festival formalmente en el corredor turístico de Corrientes, ampliar los espacios técnicos de conversatorios sobre conservación biológica y atraer un mayor caudal de visitantes nacionales e internacionales, aprovechando las inversiones en infraestructura previstas para optimizar el portal de acceso.

Reclamo urgente por la obstrucción del Arroyo Carambola

La dirigencia encabeza intensas gestiones institucionales ante las autoridades competentes para lograr la inmediata rehabilitación del canal de navegación en el Arroyo Carambola.

Este curso fluvial, fundamental para el despliegue de las excursiones locales, permanece completamente cerrado al paso de las embarcaciones a motor desde hace meses.

La problemática responde a una acumulación de sedimentos y vegetación flotante que bloqueó la traza náutica, impactando de manera negativa y directa en los ingresos diarios de los lancheros y guías de sitio que dependen exclusivamente de ese circuito ribereño para exhibir la fauna autóctona a los contingentes.

Desde la entidad remarcaron la urgencia de las tareas operativas de limpieza y dragado mecánico. El objetivo es garantizar una temporada alta de invierno con conectividad total en los Esteros y asegurar la reactivación plena de los paseos náuticos, considerados por lejos el mayor atractivo comercial del Portal San Antonio.