La Provincia entregó equipamiento sanitario para la atención primaria en San Miguel

El Gobierno de Corrientes entregó equipamiento sanitario a la Sala de Atención Primaria de la Salud (SAPS) del paraje Montaña, en el departamento de San Miguel, con el objetivo de fortalecer la atención médica en áreas rurales de la provincia.

Entre los elementos provistos se encuentran una balanza pediátrica, balanza para adultos, camilla, tallímetro, tensiómetros, otoscopio, elementos ortopédicos y un nebulizador, destinados a mejorar la capacidad de respuesta y atención de la sala sanitaria.

Durante el acto, el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, destacó la importancia del trabajo que realiza la institución junto a la comunidad y remarcó el valor que los correntinos le otorgan al sistema público de salud.

“El correntino valora la salud pública”, expresó el funcionario, quien además resaltó la articulación entre organismos e instituciones para fortalecer el sistema sanitario en el interior provincial.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, aseguró que la atención primaria continúa siendo uno de los ejes centrales de la gestión provincial.

“Creemos que la atención primaria de la salud es fundamental. Además, tenemos un desafío muy importante que es el cuidado de la madre y de los niños, como también de las personas con enfermedades no transmisibles”, sostuvo.

En tanto, la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega Bajo, valoró el trabajo conjunto entre Provincia y municipios para consolidar la red sanitaria en el interior correntino.

El intendente de San Miguel, Braulio Manuel Esquivel, también destacó las acciones coordinadas para mejorar la calidad de atención médica en la localidad y zonas cercanas.

Recorrida por hospitales

En el marco de la visita oficial, Lanari y su equipo recorrieron además las instalaciones del hospital de San Miguel, donde dialogaron con trabajadores de la salud y supervisaron distintos servicios.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al hospital “San Vicente de Paul” de Caá Catí, donde realizaron una recorrida similar y analizaron el funcionamiento de las áreas sanitarias.

Durante ambas visitas, el ministro hizo hincapié en la importancia del control prenatal, el seguimiento del recién nacido y la prevención de enfermedades, además de remarcar la necesidad de fortalecer la capacitación continua de los profesionales de la salud.