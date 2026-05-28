Corrientes: la Unne se suma al programa provincial para capacitar a productores de Saladas

Las instalaciones del Centro Cultural “Sargento Juan Bautista Cabral” de la ciudad de Saladas albergaron el despliegue de las mesas de trabajo de la Jornada Regional de Promoción del programa “Jakarú Porá 2.0”, en el cual se sumó la participación de la Unne.

El municipio recibió a los equipos técnicos y decisores políticos en el marco de las actividades de descentralización que promueve la cartera social de la provincia de Corrientes.

La convocatoria estuvo encabezada por la coordinadora provincial del programa, María Eva Guerra, quien estuvo acompañada por sus cuadros técnicos sectoriales. La mesa de articulación institucional sumó la participación activa de productores y funcionarios representantes de los municipios vecinos de Pago de los Deseos y San Lorenzo, consolidando un bloque de cooperación mutua para afianzar el autoabastecimiento y los canales de comercialización locales sin intermediarios.

Respaldo institucional del Municipio y balance de gestión

La apertura formal de la jornada laboral estuvo a cargo del jefe comunal saladeño, Noel Gómez, quien dio la bienvenida oficial a las comitivas visitantes y celebró la continuidad de estas políticas de cercanía en el territorio.

El intendente destacó el valor de generar entornos de debate y formación que apunten de forma directa al desarrollo local, promoviendo el trabajo articulado entre la Provincia y las comunas para sostener a los pequeños productores independientes.

Por su parte, los especialistas recordaron que “Jakarú Porá 2.0” es un programa de Huertas Familiares y Economías de Cercanía ejecutado de manera transversal junto al Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes.

Durante el mitin regional, los coordinadores y beneficiarios realizaron un pormenorizado intercambio de experiencias de campo, reflexiones técnicas y evaluaciones cualitativas sobre las metas alcanzadas por la iniciativa, la cual ya registra un total de dos meses de implementación efectiva en los ejidos urbanos y colonias rurales de las localidades asociadas.

Alianza estratégica con la Unne para modernizar el agro familiar

Una de las novedades institucionales más significativas de la jornada fue comunicada por la propia coordinadora María Eva Guerra, quien ponderó la expansión del programa mediante la firma de un trascendental convenio de cooperación científica y académica con la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

Este acuerdo de vinculación tecnológica e institucional se acopla formalmente a las tareas de asistencia mutua que la Provincia ya venía ejecutando de forma individual con cada una de las intendencias litoraleñas.

La incorporación de la alta casa de estudios permitirá inyectar procesos de modernización, optimización del uso del suelo, control de plagas biológicas y valor agregado en origen para el trabajo diario de cada unidad productiva familiar, transformando el esfuerzo del pequeño agricultor en el verdadero motor del crecimiento económico regional.