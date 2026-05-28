Valdés y Hormaechea impulsan la modernización del principal acceso sur a Goya

La Municipalidad de Goya continúa con el desarrollo de los trabajos viales sobre la avenida Francisco Sá, considerada el principal acceso sur a la localidad.

La obra estratégica, ejecutada mediante una fuerte inversión económica del Gobierno de la Provincia, forma parte del compromiso asumido por el gobernador Juan Pablo Valdés y el intendente Mariano Hormaechea para modernizar el entramado urbano.

Actualmente, los equipos técnicos ejecutan la primera de las tres etapas previstas, la cual incluye el ensanchamiento de la calzada, bacheo estructural y la construcción de dársenas de hormigón armado.

Inversión provincial para la modernización del acceso sur goyano

La readecuación de la avenida Francisco Sá se erige como una de las prioridades del municipio, dado que se trata de la arteria principal por donde ingresa el flujo comercial y turístico a la ciudad de Goya.

Las acciones de reacondicionamiento están orientadas a mejorar, modernizar y embellecer estéticamente los puntos de conectividad de la localidad.

El proyecto general fue diagramado en tres fases consecutivas para evitar la interrupción total del tránsito y garantizar la seguridad de los operarios.

Detalles técnicos de la primera etapa: dársenas, bacheo y ensanchamiento

Los operarios de las cuadrillas viales concentran sus esfuerzos en completar la primera etapa del plan.

En esta fase, los trabajos alcanzaron puntos críticos de conectividad interior que presentaban complejidades operativas para los conductores.

Las especificaciones técnicas de los trabajos en marcha contemplan:

Nuevas dársenas de giro: se concluyó la construcción de dársenas específicas en los accesos de la avenida Díaz Colodrero y en el sector periférico del barrio Aeroclub. Las mismas fueron realizadas íntegramente con hormigón armado para garantizar durabilidad ante el tránsito pesado, otorgando una circulación dinámica y mayor seguridad en los egresos y salidas de ambas arterias.

Bacheo estructural profundo: se interviene el sector de la intersección con la avenida J.J. Rolón . En esta esquina se trabaja con materiales de piedra cemento, alcanzando un espesor de base de 25 centímetros, el cual irá posteriormente cubierto con una capa de cemento final.

Ensanchamiento de la traza: a lo largo de toda la avenida Francisco Sá se ejecuta el ensanche de la carpeta asfáltica. Esta nueva estructura contará con una dimensión uniforme de 2,30 metros de ancho y un espesor técnico de 25 centímetros.

Planificación de la segunda fase y canales de comunicación

Las autoridades del municipio de Goya detallaron que, una vez concluidos los pavimentos de ensanchamiento y las dársenas de la fase inicial, los equipos viales darán inicio inmediato a la segunda etapa del proyecto ejecutivo.

Dicha instancia estará abocada de forma exclusiva a las tareas de fresado de la carpeta asfáltica preexistente y al bacheo técnico de los sectores desgastados por el paso del tiempo.

Las autoridades municipales solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar las señalizaciones de obra y acatar las indicaciones de los inspectores de tránsito que se encuentran apostados en el acceso sur para desviar el flujo vehicular en las horas pico de trabajo de las máquinas.