La Escuela de Teatro de Goya impulsó un taller de clown infantil

Las tablas del Teatro Municipal de Goya se transformaron en un espacio de pura diversión, espontaneidad y aprendizaje creativo. En una tarde de sábado cargada de entusiasmo, un nutrido grupo de niños se dio cita para formar parte del taller especial de clown, una propuesta impulsada de manera conjunta por el equipo pedagógico de la Escuela Municipal de Teatro y las autoridades de la Dirección de Cultura local.

El entrenamiento actoral se estructuró de manera integral a partir del juego y el placer personal de cada uno de los asistentes.

Desde la organización explicaron que el clown es una herramienta expresiva fundamental que permite recuperar la libertad lúdica innata, enseñando a los más chicos a disfrutar del ridículo, a reírse de sus propios errores, a canalizar la sinceridad sobre lo que sienten en escena y a transformarlo en material de juego teatral.

Equipo formador y el cupo máximo alcanzado

La respuesta comunitaria a la convocatoria oficial superó las expectativas del área cultural, alcanzando de manera veloz el cupo máximo establecido de 30 participantes. A través de una metodología didáctica que fusionó de forma equilibrada los conceptos teóricos básicos con dinámicas corporales intensas, los niños lograron asimilar las nociones fundamentales de la disciplina artística.

El equipo de profesionales a cargo de guiar las actividades estuvo integrado por:

Brian Leiva: reconocido artista local que encarna al payaso "Philo Fugazzeta" , quien lideró los contenidos prácticos del taller.

Andrea Urrutia: docente de la institución que acompañó el seguimiento pedagógico.

Javier Camino: coordinador general de la Escuela Municipal de Teatro.

Respaldo de las familias, cierre con galeras y narices rojas

La realización de este taller formativo se inscribe dentro de la grilla de espacios gratuitos y accesibles que brinda de forma permanente la gestión de la Municipalidad de Goya hacia la comunidad.

La iniciativa contó además con la asistencia logística y el soporte técnico del director del Teatro Municipal, Marcelo Goitia, permitiendo que la sala mayor luciera en óptimas condiciones para el despliegue infantil.

Como broche de oro de la jornada formativa y a modo de cierre integrador, se montó una pequeña muestra interna. Con las familias ubicadas en las butacas y visiblemente agradecidas por la apertura de estos canales de contención artística, cada participante exhibió con orgullo los accesorios clásicos que confeccionó durante la tarde: coloridas galeras, pelucas y la tradicional nariz roja de payaso.

De este modo, los noveles clowns exhibieron su felicidad por los conocimientos adquiridos, ratificando la importancia de descentralizar y democratizar el acceso al arte dramático en el interior correntino.