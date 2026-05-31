Corrientes: acto y homenaje a los veteranos saladeños

La comunidad de Saladas volvió a dar una muestra de sincero respeto y memoria por sus caídos en el Atlántico Sur. El acto conmemorativo tuvo como epicentro la plaza "Marciano Verón" ubicada en el barrio Centenario, un espacio público que congregó a autoridades gubernamentales, delegaciones escolares, efectivos de seguridad, veteranos de guerra, familiares directos del homenajeado y vecinos de la localidad.

Cada 30 de mayo reviste una importancia doble para el sentimiento saladeño: además de marcar el aniversario del fallecimiento del heroico integrante de la Gendarmería Nacional, la fecha quedó instaurada de manera oficial en el calendario civil de la ciudad como el “Día del Soldado Saladeño Veterano de Malvinas”, funcionando como un reconocimiento institucional extensivo para todos los excombatientes nativos del municipio que defendieron la soberanía argentina.

Desarrollo de la ceremonia y participación familiar

La apertura de la jornada patriótica estuvo marcada por el izamiento del Pabellón Nacional, un momento solemne encabezado por el intendente Noel Gómez, quien estuvo acompañado por la viceintendente Ana Diez y el Director de la Unidad Regional VII de la Policía de Corrientes, Comisario Mayor Francisco Javier Ramírez. Acto seguido, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

El desarrollo de los honores oficiales contempló los siguientes momentos:

Invocación religiosa: a cargo del cura párroco Martín Daniel González , quien elevó una oración por el eterno descanso de los caídos.

Ofrenda y silencio: se colocó una corona floral al pie del busto del héroe , seguido de un minuto de silencio que contó con el acompañamiento directo y la sentida participación de don Jesús Berón, hermano del gendarme saladeño.

Discursos alusivos: las alocuciones institucionales correspondieron a la profesora Soledad Sandoval, en representación de la docencia desde el Instituto Superior Santa Rita, y posteriormente al intendente Noel Gómez, quien realzó el ejemplo de valentía y compromiso dejado por Verón.

Punto artístico: tras el retiro de las banderas de ceremonia, alumnos de la Promoción 2026 del Colegio Secundario Colonia Cabral interpretaron una coreografía preparada especialmente para la ocasión.

Visita al solar natal en paraje Lomas y renovación de la memoria

Una vez desconcentrado el acto en el casco urbano, la comitiva oficial y los familiares se trasladaron hacia el paraje rural Lomas, el sector geográfico donde se encuentra el solar natal y la casa de la infancia de Marciano Verón.

En ese paraje cargado de valor histórico, se depositó una nueva ofrenda floral sobre el monolito que custodia el recuerdo del combatiente.

Durante este segundo tramo del itinerario, las autoridades compartieron un espacio de intimidad y camaradería junto a los seres queridos de Verón y los veteranos de guerra presentes. Con este despliegue territorial, Saladas ratificó su gratitud permanente y renovó el compromiso colectivo de salvaguardar la memoria histórica, manteniendo vigente el legado de sus hijos más ilustres en las futuras generaciones.