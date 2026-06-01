Corrientes: se promueven espacios de integración para adultos mayores en Mercedes

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes llevó adelante este fin de semana una nueva edición del programa Mate Bingo en la ciudad de Mercedes.

Tarde recreativa y de camaradería en el Gremio Municipal

La convocatoria tuvo lugar a partir de las 17en la sede del Gremio Municipal de Mercedes, transformándose en el epicentro de una jornada diseñada exclusivamente para el bienestar integral de la tercera edad.

Desde la organización explicaron que este tipo de dispositivos territoriales buscan generar espacios genuinos de integración, recreación y esparcimiento saludable, promoviendo la participación activa del sector y el disfrute pleno de las jornadas compartidas fuera del ámbito doméstico.

A lo largo de todo el encuentro, los adultos mayores que asistieron disfrutaron de una tarde amena y distendida.

El mate sirvió como el nexo tradicional para dar paso a rondas de juegos y momentos de camaradería, todo desarrollado en un ambiente festivo marcado por la alegría, la música y el compañerismo vecinal.

Sorteos, premios y el acompañamiento del ministro Irigoyen

Además de las actividades lúdicas principales, la jornada contó con un fuerte componente de incentivos. Durante el evento se coordinaron diversos sorteos especiales y se procedió a la entrega formal de importantes premios para los felices ganadores de cada una de las rondas del bingo, lo que elevó el entusiasmo de la concurrencia.

El ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, participó de forma activa del agasajo y conversó con los beneficiarios de los talleres.

Al momento de hacer uso de la palabra, el funcionario provincial “agradeció la presencia y destacó la energía de los presentes para compartir dicha tarde”, revalorizando el rol de los clubes de día y organizaciones de adultos mayores en el entramado social de la provincia.

Con la concreción de este masivo encuentro en la localidad de Mercedes, el Gobierno de la Provincia de Corrientes ratifica su política de estado orientada a continuar impulsando de manera descentralizada diversas actividades de matriz recreativa, cultural y de integración comunitaria.