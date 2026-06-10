A 44 años de Malvinas, Corrientes rindió un emotivo homenaje a los caídos

A 44 años de la Guerra de Malvinas, la provincia de Corrientes rindió un emotivo homenaje a los caídos y veteranos con un multitudinario acto en la localidad de Cruz de los Milagros.



En el marco del Día de la Reafirmación de los Derechos Soberanos sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, la comunidad del departamento Lavalle -declarada sede permanente de esta conmemoración desde 2010- recibió a delegaciones de excombatientes de todo el territorio provincial.



La jornada central incluyó un desfile cívico-militar en el que participaron instituciones locales, exsoldados correntinos y agrupaciones tradicionalistas.

Las actividades continuaron con un almuerzo comunitario y un festival folclórico que congregó a vecinos y autoridades, entre ellas el ministro de Justicia, Juan José López Desimoni, en representación del Gobierno provincial, e intendentes de la región.

Intendente



El intendente de Cruz de los Milagros, Alberto Quiroz dijo que "hoy conmemoramos los Derechos Soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas y me enorgullece como Intendente de este lugar ubicado en el corazón de la pronvincia, recibir nuevamente a tanta gente".



Recordó que "en el año 2010 fue declarada Cruz de los Milagros como sede permanente para la realización de este acto de homenaje, y hoy recibimos a delegaciones de excombatientes de toda la provincia lo cual nos enorguellece como comunidad".

Destacó que "tenemos aquí el único museo de veteranos de excombatientes de la provincia es una reliquia histórica de todo el país", consideró.

Gobierno



Por otra parte, el ministro de Justicia Juan Lopez Desimoni consideró que "es un gran honor participar en nombre del Gobierno de Corrientes. Estoy en este acto importante con el cual se busca mantener viva la llama de la soberanía argentina sobre Malvinas. Sobre todo en una provincia como Corrientes que aportó tantos hijos que han quedado allá como custodios eternos de ese suelo".



Añadió que "por eso, el Gobierno provincial de Juan Pablo Valdés mantiene como una política de Estado la causa Malvinas", y agregó por encima de todo el "agradecimiento a cada uno de nuestroe héroes que regresaron y que transitan día a día entre nosotros.

Por otra parte hizo hincapié en el museo. Consideró que "se siente allí todo el sacrificio y lo que han soportado nuestros hermanos en esa tierra lejana. Hay testimonios vivos de ese momento que tenemos que difundirlo con toda la fuerza, sobre todo para que los más jóvenes puedan conocer".