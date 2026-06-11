Chamamé y fe: harán una bailanta solidaria para financiar la "Olla del Peregrino"

A exactamente un mes de iniciarse la 126° Peregrinación de San Luis del Palmar a Itatí, el municipio sanluiseño llevará a cabo este domingo 14 de junio una nueva edición de "La Bailanta del Peregrino".

El evento, que combinará chamamé, gastronomía típica y fe, tendrá lugar en la legendaria pista Rincón Soñado. Todo lo recaudado en concepto de entradas y cantina será destinado de forma íntegra a financiar la tradicional "olla del peregrino" que alimenta a miles de fieles durante la marcha.

Un encuentro de fe y cultura en un escenario con 70 años de historia

La cuenta regresiva para la manifestación de fe sobre ruedas y a caballo más grande de la provincia ha comenzado formalmente. Como antesala de lo que será la travesía de julio, la comunidad de San Luis del Palmar se congregará este fin de semana para celebrar sus expresiones más identitarias y acompañar el proceso de postulación de la marcha ante la Unesco.

La cita cultural y comunitaria se desarrollará a partir de las 17 en las instalaciones de la pista "Rincón Soñado", un emblema que cuenta con más de siete décadas de trayectoria en el circuito musical.

Por este escenario, situado a solo 30 kilómetros de la capital correntina, pasaron figuras fundacionales de la música litoraleña de la talla de Don Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel y Los Hermanos Barrios, consolidando el predio como parte del patrimonio histórico del Taragüí.

Cartelera de primer nivel y sabores típicos del Litoral

El festival fue diseñado como un atractivo de fuerte impacto turístico para recibir a visitantes de microrregiones vecinas. La propuesta integrará un patio de comidas típicas donde se podrán degustar los platos tradicionales que habitualmente acompañan a las familias durante los días de acampe en la ruta.

En lo que respecta a la grilla artística, la Dirección de Cultura local confirmó un elenco de raíz chamamecera, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El cierre musical estará encabezado por el conjunto Los Hijos de los Barrios, quienes compartirán escenario con el renovador estilo de Ángel Piciochi y la participación especial de Los Príncipes de Misiones, sumados a un ramillete de delegaciones y agrupaciones de danza de la región.

El fin solidario: garantizar el alimento en la ruta de la fe

Más allá de su valor estético y recreativo, la jornada posee un fin estrictamente logístico y solidario gestado por las propias instituciones y familias sanluiseñas de cara a la columna humana que marchará hacia la Basílica.

Los organizadores informaron que el total de los fondos recaudados durante la tarde del domingo será donado para solventar los costos operativos de la emblemática “olla del peregrino”.

Este dispositivo solidario comunitario funciona de manera ininterrumpida cada año a la vera del camino, sirviendo raciones de comida calientes y gratuitas a los miles de promeseros y peregrinos de a pie que recorren los kilómetros de fe para saludar a la Virgen de Itatí, transformando la hospitalidad local en una marca registrada de la provincia.