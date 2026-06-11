Saladas conmemoró el Día de la Seguridad Vial con una masiva jornada escolar

La municipalidad de Saladas conmemoró el miércoles el Día Nacional de la Seguridad Vial mediante una megajornada de sensibilización y aprendizaje en la plaza Cabral.

El evento transformó el paisaje habitual de la plaza Cabral, sobre la calle Sargento Cabral, en un gigantesco aula a cielo abierto destinado a la formación de los futuros conductores y peatones saladeños. La iniciativa interinstitucional buscó involucrar de forma directa al sistema educativo formal en la resolución de la problemática vial.

Las actividades operativas y pedagógicas estuvieron bajo la coordinación directa de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, conducida por Walter Adrián Cabral, en un trabajo conjunto con el Centro Emisor de Licencias (CEL), liderado por la licenciada Edit Benítez. El despliegue territorial contó además con el soporte estructural de diversas dependencias de la administración comunal, las cuales facilitaron el traslado y la seguridad de las delegaciones escolares participantes.

Trabajos escolares, representaciones y el aporte del arte local

El eje central de la jornada estuvo protagonizado por la exposición de los propios estudiantes de nivel primario. Acompañados por el cuerpo docente y sus respectivos núcleos familiares, los niños exhibieron maquetas conceptuales, redactaron cuentos interactivos y diseñaron láminas informativas enfocadas en las buenas prácticas urbanas.

La agenda sumó dinamismo con representaciones teatrales cortas ideadas por los alumnos para ejemplificar los riesgos del incumplimiento de las leyes de tránsito. Asimismo, los especialistas del CEL dictaron una charla didáctica sobre el significado de las señales y las conductas responsables. La jornada contó con el colorido soporte estético del taller de arte "Colorín Colorado", coordinado por las docentes Anita Franco y Florencia Amaro, y concluyó con una emotiva entrega de premios a los trabajos escolares más destacados por su originalidad.

El respaldo institucional para una política pública sostenida

La presencia de las autoridades políticas locales ratificó el compromiso gubernamental de consolidar estas campañas por fuera de las fechas efemérides tradicionales, integrándolas como un eslabón permanente del desarrollo ciudadano.

El intendente Noel Gómez acompañó de cerca el recorrido por los diferentes stands escolares y puso en relieve el valor de intervenir pedagógicamente en la niñez. El jefe comunal consideró fundamental promover la educación vial desde edades tempranas, bajo la premisa de que la prevención y la concientización sostenida representan las herramientas más eficaces para edificar una comunidad urbana segura.

Desde la intendencia remarcaron que este encuentro se acopla a un plan integral de formación que promueve de manera constante el respeto mutuo en el uso de los espacios públicos.