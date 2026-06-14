Usina del Conocimiento: jóvenes goyanos diseñaron soluciones a problemas reales

La Usina del Conocimiento de Goya albergó el taller interactivo de Design Thinking para el lanzamiento de "Solve for Tomorrow 2026", el prestigioso programa global de la empresa Samsung.

La iniciativa, coordinada por las secretarías municipales de Modernización y Educación, convocó a un nutrido grupo de estudiantes y profesores de la Escuela Técnica "Arq. Francisco Pinaroli", quienes destacaron la oportunidad de proponer soluciones reales a problemáticas locales utilizando herramientas tecnológicas.

Innovación social y metodologías de diseño en la Usina del Conocimiento

El ecosistema tecnológico y educativo de la segunda ciudad de la provincia sumó un hito internacional enfocado en el desarrollo de competencias críticas para los empleos del futuro. Las naves de la Usina del Conocimiento sirvieron de laboratorio para que la juventud local tome contacto directo con herramientas corporativas de punta.

El programa "Solve for Tomorrow" (Soluciones para el Futuro), diseñado globalmente por la firma Samsung, llegó a Goya mediante una articulación estratégica con la gestión comunal a través de las carteras de Modernización y de Educación. Durante la jornada de capacitación, las delegaciones escolares se entrenaron en la metodología Design Thinking (pensamiento de diseño), un proceso de resolución de problemas de forma creativa que sitúa las necesidades de las personas en el centro de la estrategia para generar respuestas sustentables y de base tecnológica.

La mirada docente: empatía y proyección hacia el perfil profesional

El cuerpo de profesores de la Escuela Técnica “Arq. Francisco Pinaroli” acompañó activamente el despliegue de los talleres y puso en relieve el impacto pedagógico de sacar a los jóvenes del aula tradicional para enfrentarlos a desafíos comunitarios.

Los docentes Lucrecia Molinari y Alejandro Magno López calificaron la jornada como una “excelente iniciativa que permite la participación de los alumnos, buscando la solución a problemas próximos a ellos”. Asimismo, valoraron la oportunidad de que los chicos puedan "pensar en problemas locales, reales aportando soluciones reales con las herramientas y medios disponibles, permitiendo crear e imaginar".

Los educadores enfatizaron que el ejercicio de "ser escuchados los jóvenes, aportando sus soluciones desde esa visión, ejerciendo la empatía y la mirada puesta en el otro", sumado al respaldo de Samsung, les otorga "una apertura hacia su futuro próximo, para egresar como el mejor técnico posible de nuestra institución".

La voz de los estudiantes: creatividad y soluciones desde las pequeñas acciones

Por su parte, los verdaderos protagonistas de la jornada de innovación social expresaron su entusiasmo tras experimentar con dinámicas de prototipado rápido y debate grupal.

“La experiencia que nos llevamos es poder aportar soluciones a problemas reales; con el taller logramos que desde pequeñas cosas se obtienen las grandes diferencias”, reflexionaron los alumnos de la Técnica Pinaroli al concluir las actividades operativas.

Los jóvenes se mostraron sumamente conformes con el formato pedagógico implementado: “Permite tener una perspectiva diferente de la realidad, contribuye a agilizar la creatividad y la dinámica usada fue realmente excelente. Nos encantó y estamos agradecidos a nuestra escuela, a la Municipalidad y a Samsung por dejarnos experimentar y aportar nuestras ideas durante el taller”.

Con este tipo de alianzas corporativas, la comuna goyana busca ratificar su política pública de alfabetización digital y potenciar el talento juvenil como motor del entramado socioproductivo local.