Medio siglo de servicio: el cuartel de Saladas festejó sus bodas de oro

La comunidad de Saladas conmemoró el 50° aniversario de la fundación de su Asociación de Bomberos Voluntarios con un multitudinario acto central y desfile institucional.

Aunque la entidad nació formalmente el 8 de junio de 1976, las celebraciones se concentraron este sábado 13 de junio, reuniendo al intendente Noel Gómez, funcionarios provinciales del Ministerio de Seguridad, delegaciones de distintos puntos del país y familias locales para reconocer cinco décadas de heroísmo y solidaridad.

Un palco oficial con fuerte respaldo político y federal

El aniversario de las bodas de oro de la querida institución saladeña traccionó un fuerte acompañamiento institucional, reflejando el respeto que se ha ganado el cuartel a nivel provincial y nacional.

La ceremonia protocolar estuvo encabezada por el intendente local Noel Gómez y la viceintendente Anita Diez, secundados por concejales del cuerpo legislativo y el gabinete ejecutivo municipal.

En representación del Gobierno de la Provincia de Corrientes, se hicieron presentes altas esferas de la cartera de seguridad, entre ellos el subsecretario de Seguridad Vial, Dr. Juan Manuel Saloj; el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Oscar Martínez; y el subsecretario de Gobierno, Dr. Luís Bravo.

El plano bomberil estuvo jerarquizado por el jefe del cuerpo activo local, comandante Julio Borget; el presidente de la comisión, Javier Rojas; el titular del Consejo de Federaciones de la República Argentina, Carlos Rodolfo Milanesi; y el presidente de la Federación Correntina, Gustavo Javier Zandoná.

Medio siglo de evolución desde aquella primera comisión de 1976

Durante el desarrollo del acto central, los presentes compartieron un emotivo viaje en el tiempo para repasar los hitos fundamentales que forjaron la identidad y el equipamiento de la actual fuerza operativa.

La reseña histórica evocó aquella jornada fundacional del 8 de junio de 1976, momento en que un grupo de vecinos visionarios conformó la primera comisión directiva con el sueño de dotar a Saladas de un cuerpo de auxilio propio. Las autoridades destacaron que, tras años de esfuerzo mancomunado y rifas comunitarias, la institución logró un salto cualitativo definitivo en 1991 con la concreción e inauguración de su actual edificio de cuartel. Desde estas instalaciones estratégicas, el personal continúa profesionalizándose y prestando un servicio de respuesta inmediata ante incendios y siniestros viales en toda la microrregión.

Reconocimientos especiales y un cierre con desfile de camaradería

El bloque más conmovedor de la tarde estuvo marcado por la gratitud colectiva hacia los pioneros del movimiento y la demostración de la hermandad que une a los diferentes cuarteles del Litoral.

Los organizadores hicieron entrega de distinciones y placas de reconocimiento a exbomberos, familiares de integrantes fallecidos e instituciones del medio que apuntalaron el crecimiento de la asociación a lo largo de estas cinco décadas.

El broche de oro de los festejos consistió en un colorido desfile institucional sobre la calzada, en el cual marcharon filas de efectivos y unidades móviles provenientes de diversas localidades correntinas y de provincias vecinas, exhibiendo el espíritu de camaradería y el equipamiento técnico actual, mientras cosechaban los aplausos de las familias y delegaciones escolares que se acercaron a brindar su afecto.