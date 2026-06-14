Adultos mayores en Corrientes: tenis de mesa para mejorar los reflejos y la memoria

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Goya incorporó los talleres de tenis de mesa dentro de su esquema permanente de Escuelas Deportivas Municipales.

Las clases, de carácter completamente libre y gratuito, están dirigidas a los adultos mayores de la localidad y se dictan dos veces por semana en la sede del Club del Adulto Mayor. Las autoridades destacaron el enorme impacto de la disciplina para potenciar la salud psicofísica y el esparcimiento de la tercera edad.

Estimulación cognitiva y motriz en una disciplina adaptada

El ping-pong ha dejado de ser visto como un mero pasatiempo de salón para consolidarse en el ámbito médico y deportivo como una de las mejores herramientas de gimnasia cerebral y física para los adultos mayores.

La Dirección Municipal de Deportes de Goya estructuró estas jornadas bajo una perspectiva de salud preventiva integral. De acuerdo con los fundamentos del área de prensa de la comuna goyana, el tenis de mesa es una disciplina que favorece de manera directa la coordinación visomotora, estimula la agilidad mental y de concentración, potencia los reflejos y tonifica los grupos musculares sin generar un impacto articular de riesgo para las personas de edad avanzada.

Días, horarios y sede de los entrenamientos gratuitos

Las actividades operativas se centralizan en un espacio edilicio acondicionado especialmente para la comodidad, el resguardo del frío y el esparcimiento de los concurrentes de la microrregión.

Las clases son impartidas de forma personalizada por el profesor Emiliano Mazzaro, quien adapta los ritmos de juego y los ejercicios a las capacidades individuales de cada participante. Las citas deportivas y recreativas se desarrollan puntualmente todos los días martes y jueves, en el horario de la mañana a partir de las 9:30. El punto de encuentro oficial es el Club del Adulto Mayor, establecimiento ubicado sobre la calle José Gómez al 1419, transformado en un polo de contención vecinal.

Una política pública enfocada en la socialización plena

Desde la gestión municipal remarcaron que el programa excede los beneficios corporales, apuntando principalmente a la salud emocional y psicológica de las personas de la tercera edad mediante la recreación grupal.

"Aprende, jugá y divertite", reza la convocatoria lanzada por las Escuelas Deportivas Municipales, la cual busca convocar a aquellos vecinos que deseen iniciarse desde cero en el deporte.

Los coordinadores comunales pusieron de relieve que el taller funciona como un canal fundamental de socialización colectiva, ayudando a los adultos mayores a entablar nuevas amistades, salir de la rutina del hogar, compartir anécdotas y mantenerse plenamente activos e insertos en la vida comunitaria goyana.