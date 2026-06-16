Organismo de Derechos Humanos reclama justicia por Loan

El movimiento Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad (MEDEHS) de Goya, exigió "la aplicacion de todo el rigor de la Ley para los responsables de la desaparición de Loan Danilo Peña", al manifestarse este marte sen ocasión del inicio del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

A través de un comunicado, el organismo de Derechos Humanos afirmó que "en estos dos largos años nunca se pudo establecer quien o quienes lo secuestraron, a donde lo llevaron, si fue víctima de trata etc".

Destacaron que "nadie dice la verdad. Tod@s encubren el terrible secreto y Loan no aparece".

"Tenemos -dijeron- la esperanza de que Loan esté con vida. Loan es el dolor de su familia y de tod@s".

Asimismo remarcaron que "la sociedad lo siente como a su propio hijo" y que "a pesar del encubrimiento del poder esperamos JUSTICIA POR LOAN y que la verdad salga a la luz".