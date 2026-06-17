Carlos Gómez Muñoz elogió el libro de Goya: "Es una obra que une a los vecinos"

La Municipalidad de Goya, avanza en la etapa final de recopilación para el libro oficial de la historia de la ciudad, una ambiciosa obra literaria que cuenta con el asesoramiento y coordinación del prestigioso historiador Felipe Pigna.

El proyecto cultural, que estará estructurado en 18 capítulos escritos por destacados colaboradores locales, se presentará formalmente en noviembre junto con un documental complementario que recorrerá el pasado y la idiosincrasia de la comunidad goyana.

Convocatoria plural y el "arquetipo goyano" bajo la lupa

La selección de los redactores y ensayistas se rigió de manera estricta por la idoneidad y el reconocimiento público de cada profesional en sus respectivas áreas de estudio.

En una entrevista en un medio local, el cronista y colaborador Carlos Gómez Muñoz detalló los alcances de su intervención en la obra colectiva, donde le fue asignada la tarea de desentrañar y redactar el apartado sobre el "arquetipo del goyano".

Gómez Muñoz confirmó que entregó su manuscrito en tiempo y forma ante el vencimiento de los plazos técnicos, y valoró la iniciativa del intendente Mariano Hormaechea por impulsar una propuesta capaz de convocar a ciudadanos de diversos sectores sin distinción de banderías políticas, logrando unificar voluntades en torno a un patrimonio común.

Lanzamiento en noviembre: 18 capítulos y soporte audiovisual

El cronograma prevé que el material final ingrese pronto a las imprentas para cumplir con los plazos de la efeméride local.

El volumen historiográfico oficial repasará los hitos fundacionales, el desarrollo social y las instituciones de la localidad a lo largo de 18 capítulos temáticos.

El lanzamiento oficial fue programado para noviembre, un período de alta significación para los habitantes del departamento. Desde el Ejecutivo comunal ratificaron que, de manera complementaria al soporte en papel, se estrenará en simultáneo un largometraje documental que registrará de forma audiovisual los testimonios, paisajes y archivos históricos que forjaron la identidad goyana a través del tiempo.