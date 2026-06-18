Fortalecimiento institucional: más de 10 localidades coordinan asistencia en territorio

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes concretó el 2° Encuentro de Fortalecimiento Municipal en las localidades de Gobernador Virasoro y La Cruz. La iniciativa ministerial, coordinada en territorio por la Dirección de Planificación e Identificación de Necesidades Críticas (Dpinc), reunió a profesionales y trabajadores sociales de más de diez comunas aledañas.

El propósito central de las mesas de trabajo integradas consistió en unificar criterios técnicos, compartir experiencias de asistencia comunitaria y optimizar las herramientas operativas del Estado provincial.

Integración de equipos técnicos y comunas participantes en la costa del Uruguay

La cumbre de trabajadoras y trabajadores estatales sirvió para trazar un diagnóstico pormenorizado sobre la realidad social del corredor oriental de la provincia.

De acuerdo con el acta oficial del encuentro, participaron activamente los referentes de las municipalidades de Colonia Liebig, Garaví, San Carlos, Santo Tomé, Yapeyú, La Cruz, Guaviraví, Colonia Carlos Pellegrini y Alvear.

Los asistentes formaron parte de debates abiertos estructurados para coordinar el abordaje directo de las problemáticas de vulnerabilidad que afectan a sus respectivas jurisdicciones.

Optimización de los recursos públicos y abordaje de necesidades críticas

Las dinámicas de las jornadas estuvieron orientadas a perfeccionar los canales de asistencia directa y el relevamiento de datos socioeconómicos de las familias correntinas.

El taller de trabajo conjunto funcionó como un espacio de intercambio técnico donde la Dirección de Planificación e Identificación de Necesidades Críticas (Dpinc) expuso metodologías modernas para eficientizar la cobertura estatal.

Las mesas de especialistas hicieron hincapié en la necesidad de consolidar estrategias conjuntas que permitan potenciar el impacto de los programas vigentes, logrando que el despliegue de las partidas asistenciales se ejecute con mayor velocidad y precisión de cara a las demandas urgentes de la ciudadanía civil de los departamentos del interior.

Articulación continua como política de estado en la provincia

Las autoridades de la cartera social ratificaron que este esquema de talleres itinerantes se sostendrá para monitorear el desempeño de las redes locales de contención.

Esta propuesta de capacitación y vinculación intermunicipal forma parte del programa estratégico de fortalecimiento institucional diseñado por el Poder Ejecutivo correntino.

Desde la organización remarcaron que el objetivo final de profundizar los lazos entre los intendentes y sus secretarías de acción social radica en descentralizar las capacidades del Ministerio, logrando una unificación de protocolos técnicos para dar respuestas eficientes y rápidas en cada rincón de la provincia, promoviendo espacios de articulación continua de cara al segundo semestre del año.