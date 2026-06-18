Prevención de adicciones: Goya unifica criterios con la Provincia para su abordaje

La Dirección de Prevención de las Adicciones de la Municipalidad de Goya selló una alianza estratégica con el Instituto Superior de Formación Docente "Dr. Daniel Lesteime" para capacitar a los estudiantes de las carreras de Agente Sanitario y Trabajo Social.

La iniciativa busca que los futuros profesionales incorporen una perspectiva preventiva integral y realicen prácticas profesionales en el Dispositivo Territorial Comunitario (DTC), fortaleciendo un sistema local que ya registra más de ocho años de trayectoria continua en la ciudad.

Formación profesional con enfoque en la promoción de derechos fundamentales

La incorporación de los claustros del nivel superior busca generar un efecto multiplicador en la comunidad a través de profesionales debidamente calificados.

En declaraciones a un medio local, la directora del área municipal, Vanesa Morales, trazó un balance positivo del despliegue de la agenda educativa, que tras alcanzar a las escuelas secundarias ahora desembarca en el nivel terciario.

La funcionaria remarcó que el eje central de las actividades es la promoción de derechos, garantizando el acceso a la salud y la educación como barreras esenciales contra los consumos problemáticos.

Con estas capacitaciones, se busca que los futuros agentes actúen como un nexo técnico idóneo e informado entre las consultas que reciban en sus ámbitos laborales y los recursos asistenciales que ofrece el municipio.

Articulación con el nuevo Instituto Provincial y ventajas del sistema goyano

La unificación de criterios técnicos entre las distintas jurisdicciones asoma como el próximo paso para optimizar las respuestas del Estado ante la problemática.

Morales detalló que mantuvieron un encuentro virtual de coordinación con la Lic. Giselle López Manzur, titular del flamante Instituto Correntino de Abordaje y Prevención (Icap), una reunión de la que también participaron la directora del DTC local, Karina Ramírez, y los responsables de los centros "Más Vida".

En ese marco, la funcionaria destacó que Goya cuenta con una ventaja operativa estructural: “lleva más de ocho años de trabajo continuo desde la gestión municipal a través del DTC, manteniendo líneas de acción alineadas y en crecimiento, tanto en la incorporación de profesionales como en la capacidad de respuesta a las demandas, la calidad de los servicios y la dedicación a las tareas”.

Reducción de la demanda y nuevas herramientas digitales de consulta

El abordaje municipal se enfoca de manera directa en el tejido social, diferenciándose de las tareas operativas de las fuerzas de seguridad dedicadas al combate del tráfico.

La directora diferenció conceptualmente las tareas de reducción de la oferta —ligadas al combate del narcotráfico— de las acciones de reducción de la demanda que ejecuta su oficina, centradas en el acompañamiento social para disminuir el consumo.

Como soporte ciudadano, Morales ponderó la puesta en marcha de una plataforma digital diseñada junto a la Secretaría de Modernización, disponible en la web de la comuna, que reúne toda la oferta preventiva a un solo clic de distancia.

Finalmente, recordó que de cara al 26 de junio, Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, Goya reorientará la fecha para conmemorarlo como el Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos con fuerte anclaje comunitario.