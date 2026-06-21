Furor en la Plaza Mitre de Goya por el intercambio de figuritas del Mundial 2026

La Plaza Mitre de la ciudad de Goya se consolidó como el epicentro de la pasión futbolera local al albergar la segunda convocatoria oficial para el intercambio de figuritas del Mundial de Fútbol 2026.

La propuesta, coordinada de forma articulada por diversas áreas de la Municipalidad, combinó la recreación infantil con paseos gastronómicos y ferias de artesanos en una fecha patria muy especial, sirviendo además como antesala para los festejos y compras por el Día del Padre en la localidad del sur provincial.

Negociación infantil, lazos familiares y el rol de los funcionarios

El principal paseo público goyano se transformó en un gran centro de intercambio donde grandes y chicos compartieron la tarde del sábado.

Los niños, acompañados de cerca por sus familias, tuvieron una nueva oportunidad de poner a prueba sus habilidades de negociación para conseguir las figuritas más difíciles del torneo. El ambiente de compañerismo y familiaridad fue tal que, al igual que en la edición inaugural del evento, se pudo observar a numerosos funcionarios despojados de sus roles formales para cumplir con su labor de padres, ayudando a sus hijos conseguir las "difíciles" y las repetidas bajo los árboles de la plaza.

Emprendedores locales, regalos y transmisión en vivo por streaming

La estructura de la jornada sumó propuestas comerciales y comunicacionales que potenciaron la circulación de vecinos durante toda la tarde.

Promovido de manera conjunta por las Direcciones de Juventud y de Promoción Social, el encuentro le dio un impulso a la economía social mediante stands de artesanos y emprendedores locales, quienes enfocaron sus ofertas en opciones de regalos económicos para el Día del Padre.

La jornada estuvo amenizada por el equipo de Radio Ciudad, que montó una transmisión especial vía streaming interactuando con los vecinos en un dinámico ida y vuelta que incluyó sorteos, entrega de obsequios temáticos y la difusión de afectuosas salutaciones para los papás de la comunidad.

Despliegue municipal articulado para alentar a la Selección

El éxito de la convocatoria radicó en el trabajo logístico transversal de las distintas dependencias públicas que garantizaron los servicios y la seguridad del predio.

Para alcanzar los resultados positivos que celebraron las familias goyanas, el Ejecutivo a cargo del intendente Mariano Hormaechea dispuso un despliegue operativo en el que intervinieron la Dirección de Juventud, la Dirección de Promoción Social, los equipos técnicos de la radio municipal y el soporte de la Televisión por Cable Local.

La plaza Mitre cerró su jornada pintada de celeste y blanco, con la gastronomía regional y los sabores locales acompañando una tarde proyectada para el encuentro vecinal, anticipando el aliento de la ciudad para el próximo compromiso de la Selección Argentina en la cita mundialista.