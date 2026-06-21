Día de la Bandera en Saladas: emotivo homenaje a Belgrano junto a las familias

La comunidad de Saladas vivió una convocante y emotiva jornada cívica durante el acto central por el Día de la Bandera, a 205 años del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano.

La ceremonia, encabezada por el intendente Noel Gómez y la ministra de Educación de la Provincia, Ana Miño, se centró en la tradicional Promesa de Lealtad realizada por los alumnos de cuarto grado de los distintos establecimientos educativos locales, bajo el constante acompañamiento de directivos, docentes y familias de la región.

Trabajo articulado y fuerte respaldo de las autoridades provinciales

La organización del evento principal combinó el esfuerzo logístico municipal con el padrinazgo de los establecimientos escolares históricos de la localidad.

La ceremonia patriótica fue planificada y ejecutada de manera conjunta entre el Ejecutivo comunal y las autoridades de la Escuela Cabecera N° 97 “Manuel Florencio Mantilla”.

Uno de los momentos cumbres de la mañana se desató cuando la ministra de Educación, Prof. Ana Miño, tomó la palabra frente al estrado principal para dar lectura formal a la fórmula constitucional de la Promesa de Lealtad, cosechando un unísono, orgulloso y enérgico grito de compromiso por parte del alumnado saladeño que colmó el predio.

Amplio acompañamiento institucional y el marco de la Banda Penitenciaria

El palco oficial reflejó una fuerte cohesión entre los distintos estamentos de la sociedad civil, las fuerzas de seguridad y las autoridades del departamento.

Junto al jefe comunal, compartieron el desarrollo de la festividad la viceintendente Anita Diez; la directora de la escuela anfitriona, Prof. Adriana Martínez; miembros del cuerpo de concejales, funcionarios del gabinete local, magistrados judiciales y jefes policiales de la provincia.

El ambiente protocolar estuvo jerarquizado de manera especial por la Banda de Música del Servicio Penitenciario de la Provincia de Corrientes, cuya participación fue coordinada gracias al soporte del Gobierno provincial para amenizar las marchas tradicionales y el Himno Nacional.

Identidad nacional y el valor de las nuevas generaciones

El masivo marco de vecinos ratificó la vigencia de los valores belgranianos en el tejido social y la memoria colectiva del municipio.

Desde el Departamento de Información Pública local destacaron que la masiva concurrencia de padres y tutores transformó el protocolo en un encuentro de profunda emotividad familiar.

A más de dos siglos de la partida física del creador de la enseña patria, la juventud de Saladas renovó de esta forma sus votos de unidad, respeto y amor por los símbolos nacionales, consolidando el sentido de pertenencia y dejando plasmada una jornada que quedará grabada en la historia escolar de las infancias de la ciudad.