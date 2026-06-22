Éxito turístico: más de 300 pescadores participaron en la XXI Fiesta de la Boga y el Pacú

Un concurso embarcado se desarrolló el sábado 20 de junio, consolidandose como el plato fuerte del fin de semana en Ita Ibaté, registrando una inscripción neta de 115 equipos fluviales.

Las barras pesqueras locales compartieron largada con aficionados provenientes de Misiones, Santa Fe y Jujuy, sumándose competitivas tripulaciones de Brasil y Paraguay que aportaron el carácter internacional a la grilla.

Las condiciones meteorológicas acompañaron el espíritu deportivo de los 322 competidores, quienes defendieron el criterio ecológico de la pesca con devolución obligatoria bajo la atenta fiscalización de los comisarios del torneo.

Récord de inscriptos en la costa y un triunfo que cruzó la frontera

Las actividades de playa marcaron el inicio del fin de semana con una masiva participación de familias y pescadores.

De forma previa a la largada de las lanchas, el viernes 19 de junio se disputó el tradicional certamen de pesca de costa, una modalidad que experimentó un crecimiento exponencial al superar la barrera de los 100 inscriptos en los muelles locales.

En el plano estrictamente competitivo, el galardón mayor del podio costero cruzó los límites limítrofes: el primer puesto quedó en manos de un pescador que representó formalmente al Club Pacú Cuá de la ciudad de Encarnación, Paraguay, ratificando la histórica hermandad e intercambio deportivo que une a las comunidades costeras de la cuenca hídrica.

Noche de gala, festival folclórico y la elección de la nueva soberana provincial

El anfiteatro local albergó una multitudinaria velada artística que sirvió de marco para el traspaso del cetro y los atributos reales.

Complementando la agenda estrictamente deportiva sobre el agua, las noches de Itá Ibaté se poblaron de música, gastronomía y espectáculos en vivo que contaron con el acompañamiento de las autoridades del Gobierno provincial.

En ese marco de celebración popular ante una platea colmada de turistas y lugareños, el jurado oficial consagró a la joven Sabrina Alves como la flamante Reina Provincial de la Boga y el Pacú. Desde la cartera de Turismo ponderaron que este tipo de eventos robustecen de forma directa la economía de servicios de la localidad, posicionándola de manera definitiva en el mapa nacional de grandes certámenes pesqueros.