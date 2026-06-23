Corrientes: evalúan acciones ante el cierre de locales en Goya

Integrantes de la Comisión de Producción del Concejo Deliberante de Goya mantuvieron una reunión técnica con la cúpula directiva de la Asociación de Comercio, Industria y Producción (Acip) local con el objetivo de evaluar el comportamiento del padrón mercantil.

Durante el encuentro, se expuso un diagnóstico del período 2025/2026 que revela que las bajas comerciales superan a las altas por un 53 % contra un 47 %, marcando una tendencia inédita en los registros recientes de la ciudad. Ambas instituciones acordaron trazar líneas de acción conjuntas para atraer inversiones y sostener la actividad.

Reunión legislativa y gremial para evaluar el mapa mercantil de la ciudad

El encuentro de trabajo se desarrolló durante la noche de este lunes, en la sede central de la Acip Goya. De la mesa de debate tomaron parte activa los concejales Emanuel Blanco, Belén Gogga y Marcelo Frattini, todos miembros de la Comisión de Producción del Honorable Concejo Deliberante (HCD).

Por el sector privado y dirigencial, asistieron el presidente de la entidad anfitriona, César Almeida; el titular de la Agencia de Desarrollo Tecnológico y Productivo (Agenpro), Fernando Martínez; el ex titular de la institución comercial, Iván Vilas; y los asociados Silvia Esquivel, Azucena del Valle Ocampos, Miguel Hernando y Mauro Fabbro.

Alarma estadística: las bajas superaron a las altas

Los informes elaborados por técnicos del área exponen una aceleración en el cierre de establecimientos durante el presente ciclo productivo.

El eje central de la reunión estuvo marcado por la proyección de un video informativo con datos consolidados de la última gestión del área de Industria y Comercio, expuesto por Fernando Martínez.

El informe estadístico arrojó un fuerte contraste interanual: mientras que durante todo el año 2025 se registraron 61 bajas comerciales, en lo que va del período 2026 la cifra trepó drásticamente a 117 cierres de establecimientos.

“En 2026 es la primera vez que tenemos mayor cantidad de bajas que de altas”, advirtió Martínez basándose en los gráficos de la dependencia, detallando que las solicitudes de cese de actividad representan actualmente el 53 % del movimiento del padrón, frente a un 47 % de nuevos emprendimientos.

Plan de acción conjunto para incentivar inversiones y retener capitales

Las instituciones locales buscarán consolidar el perfil de la localidad como polo de referencia regional y nacional.

Tras analizar las cifras del balance, los concejales y los representantes gremiales del comercio local coincidieron en la urgencia de diseñar políticas fiscales y de promoción que permitan revertir el escenario actual.

En este sentido, los participantes delinearon una agenda de acciones conjuntas orientadas en primera instancia a captar capitales e inversiones extrajurisdiccionales, buscando reposicionar a Goya como un polo de intercambio comercial para la provincia y el país, con la mirada puesta en potenciales mercados internacionales. Para lograrlo, acordaron formalizar mesas técnicas regulares basadas en diagnósticos realistas de la macroeconomía local para remover obstáculos burocráticos y potenciar el progreso.