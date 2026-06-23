Se viene el Festival del Yaguareté con gastronomía, feria y música

La localidad de Colonia Carlos Pellegrini albergará la segunda edición del Festival del Yaguareté Correntino, una festividad itinerante que consolida el desarrollo ecoturisticó y la conservación en la región.

El encuentro, que reunirá a delegaciones de Concepción, Loreto, San Miguel, Chavarría e Ituzaingó, celebra el exitoso proceso de reintroducción de la especie. Con una grilla que incluye ferias gastronómicas de los Cocineros del Iberá, talleres culturales, música en vivo y demostraciones de monitoreo de fauna, los pueblos del humedal ratifican su identidad y pertenencia ambiental.

Ecoturismo de vanguardia y el regreso del gran felino al humedal

La celebración de esta segunda edición se da en un contexto único de restauración ambiental para Corrientes, provincia que logró revertir más de 70 años de extinción local de la especie y hoy cuenta con más de 50 yaguaretés viviendo en estado de libertad absoluta. El presidente del Comité Iberá, Sergio Flinta, remarcó el valor estratégico del evento y recordó que la primera edición tuvo lugar en San Miguel.

En esta oportunidad, la sede elegida es Pellegrini, un punto geográfico con una motivación especial para el turismo. Flinta destacó el caso de "Ombú", el primer ejemplar nacido en estado de libertad que ya se afincó libremente en la zona y que fue avistado y fotografiado reiteradas veces por turistas durante el último mes, demostrando que la provincia se posiciona en un estatus superior en materia de turismo de naturaleza.

Integración regional de los pueblos del Iberá y el sentido de pertenencia

El festival funciona como una construcción colectiva donde las comunidades locales exponen su patrimonio cultural y gastronómico.

La festividad no se limita a la localidad anfitriona, sino que convoca y unifica a las poblaciones vecinas integradas al ecosistema, tales como Concepción, Loreto, San Miguel, Chavarría e Ituzaingó.

Esta propuesta colectiva es apropiada por cada comunidad para fortalecer el sentido de pertenencia y generar nuevas oportunidades laborales y de desarrollo vinculadas directamente al turismo de naturaleza. El Gobierno provincial, a través del Comité Iberá, coordina de manera conjunta con la Municipalidad local y los equipos técnicos de la Fundación Rewilding Argentina para garantizar el despliegue de los emprendedores.

Cronograma completo de las actividades y espectáculos previstos

La agenda en Carlos Pellegrini se extenderá durante todo el sábado con propuestas recreativas, talleres tradicionales y festivales musicales.

Desde la organización informaron que el predio contará con actividades permanentes de 10 a 17, incluyendo la feria de emprendedores y la gastronomía de los Cocineros y Artesanos del Iberá, además de tareas de sensibilización ambiental, proyecciones y sorteos. Los horarios de la grilla oficial están sujetos a modificaciones por razones climáticas y se estructuran de la siguiente manera: