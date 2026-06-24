Más de 150 atenciones en una jornada de cuidado animal

En San Luis del Palmar se llevó adelante una jornada integral de esterilización, vacunación y desparasitación de perros y gatos, con el objetivo de fortalecer la tenencia responsable y reforzar la prevención de enfermedades que impactan tanto en la salud animal como en el bienestar de toda la comunidad. El Gobierno de la Corrientes, a través de las distintas áreas sanitarias que participaron, estuvo presente en la actividad que se realizó de manera articulada con el municipio, acercando servicios esenciales a los vecinos.

La presencia de mascotas forma parte de la vida cotidiana de miles de familias y, por eso, su cuidado trasciende el ámbito individual para convertirse en una cuestión que impacta en toda la comunidad. La vacunación, la desparasitación y la esterilización de perros y gatos no sólo contribuyen a mejorar la calidad de vida de los animales, sino que también ayudan a prevenir enfermedades, reducir el abandono y promover entornos más seguros y saludables para la población. Con ese objetivo, se llevó adelante en San Luis del Palmar una jornada integral destinada a fortalecer la tenencia responsable y acercar servicios esenciales a los vecinos.

La actividad, en la que se atendieron a más de 150 mascotas, fue desarrollada por el Programa de esterilización masiva y quirófano móvil, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, en un trabajo conjunto con el municipio de San Luis del Palmar y la Dirección de bromatología y zoonosis local. Paralelamente, el Programa de tenencia responsable, perteneciente a la Dirección de epidemiología, llevó adelante tareas de vacunación y desparasitación destinadas a reforzar la protección sanitaria de las mascotas.

"Cuando trabajamos en la esterilización, vacunación y desparasitación de perros y gatos no estamos cuidando solamente a las mascotas, sino también a las familias y a toda la comunidad. Estas acciones son fundamentales para prevenir enfermedades, controlar la población animal y promover entornos más saludables para todos", destacó la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega Bajo, al referirse a la importancia de este tipo de operativos en el interior provincial.

Detrás de cada cirugía de esterilización existe un impacto mucho más amplio que el control reproductivo de los animales. Los especialistas coinciden en que estas intervenciones permiten disminuir el abandono, reducir la cantidad de perros y gatos en situación de calle y prevenir conflictos asociados a la superpoblación animal. A largo plazo, estas medidas contribuyen a disminuir riesgos sanitarios y mejoran la convivencia entre vecinos.

La vacunación, por su parte, constituye una herramienta esencial para evitar enfermedades que pueden afectar a los animales y, en algunos casos, representar riesgos para las personas. La inmunización periódica y los controles veterinarios forman parte de una estrategia preventiva que beneficia tanto a las mascotas como al conjunto de la sociedad.

Otro aspecto central de estas jornadas es la desparasitación, una práctica que muchas veces pasa desapercibida pero que resulta clave para evitar la transmisión de diversas enfermedades. Mantener a los animales libres de parásitos no sólo mejora su estado de salud, sino que también disminuye la posibilidad de contagios dentro del ámbito familiar.

Desde el área sanitaria destacan que acercar estos servicios a cada localidad permite derribar barreras de acceso y garantizar que más familias puedan cumplir con los cuidados necesarios para sus animales. En muchas ocasiones, los operativos móviles representan la única posibilidad de acceder a procedimientos veterinarios que tienen un impacto directo en la salud comunitaria.

La jornada realizada en San Luis del Palmar se desarrolló con una importante participación de vecinos que acercaron a sus mascotas para recibir atención gratuita. Más allá de los números, las autoridades resaltaron el compromiso creciente de la comunidad con la tenencia responsable, entendida como un conjunto de prácticas que incluyen la alimentación adecuada, la vacunación, la esterilización, los controles veterinarios periódicos y el respeto por el bienestar animal.