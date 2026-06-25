Corrientes: dictarán clases virtuales y gratuitas de programación Full-Stack

Las secretarías de Modernización y Educación, junto al Instituto Tecnológico Goya (ITG) y el Municipio local presentaron el "Bootcamp Goya" en las instalaciones del Parque Tecnológico.

La propuesta, completamente gratuita y virtual, apunta a brindar las herramientas informáticas más demandadas por el mercado laboral. En una articulación socio-sanitaria, la certificación final del cursado requerirá el desarrollo de una aplicación real para optimizar la gestión de turnos en los centros de salud municipales.

Lanzamiento estratégico en la Usina del Conocimiento y visión de gestión

La presentación del programa educativo se realizó el martes en las instalaciones de la Usina del Conocimiento, espacio neurálgico del Parque Tecnológico de Goya. El acto estuvo encabezado por el Secretario de Modernización, Innovación y Desarrollo Tecnológico, Cr. Andrés Zajarevich, y el Rector del Instituto Tecnológico Goya (ITG), Lic. Marco Sosa.

Ambos funcionarios ponderaron la articulación transversal del Estado local para generar políticas que promuevan de manera simultánea la innovación tecnológica, la educación pública de calidad y el desarrollo de la economía del conocimiento.

Desde la organización destacaron que esta acción responde de forma directa a las líneas de gestión fijadas por el Intendente de Goya, Dr. Mariano Hormaechea, cuyos ejes rectores se sustentan en la modernización, el desarrollo y la inclusión.

Con la gratuidad de este trayecto de nivel profesional, la administración comunal busca acortar la brecha digital en el interior y generar plataformas genuinas que faciliten el acceso al empleo joven calificado.

Metodología de cursado virtual y una práctica con impacto socio-sanitario

El bootcamp capacitará a los alumnos en el desarrollo de aplicaciones integrales (Full-Stack). Las clases serán guiadas por el docente Gerardo Ramírez, un programador de amplia trayectoria en empresas de software de alcance nacional.

Las jornadas teóricas y prácticas se transmitirán de manera virtual a través de encuentros sincrónicos dirigidos a optimizar el aprendizaje.

El diferencial radica en su compromiso directo con la comunidad goyana. Para alcanzar la certificación profesional de la propuesta, los estudiantes deberán diseñar y poner en funcionamiento una aplicación destinada a la gestión de turnos en las salas de primeros auxilios de la comuna.

De esta manera, el conocimiento adquirido por los cursantes se traducirá en una modernización inmediata de la atención pública de la salud, agilizando los trámites cotidianos de los vecinos.

Cronograma de clases, horarios y canales de inscripción habilitados

De acuerdo con el cronograma provisto, el cursado dará inicio el martes 30 de junio. El esquema de encuentros sincrónicos quedó pautado para los días martes y viernes de 18 a 20.

Los interesados en revisar los contenidos temáticos del programa o postularse al bootcamp gratuito pueden dirigirse presencialmente a la Usina del Conocimiento. Asimismo, las secretarías organizadoras habilitaron las consultas y formularios de registro a través de sus canales digitales y perfiles oficiales en redes sociales.