El patio de la Casa de la Cultura de Goya se transformó en el multiverso del arte

Con una gran convocatoria de familias y niños, se llevó a cabo en el patio de la Casa de la Cultura de Goya la muestra interactiva denominada "El Multiverso del Profe Alan".

La iniciativa, impulsada por el profesor Alan López con el acompañamiento del colectivo Tinta Town y el auspicio de la Dirección de Cultura municipal, combinó la exposición de obras originales con un concurrido concurso de dibujo y pintura. La jornada del sábado ratificó el crecimiento de las alternativas culturales autogestivas de la localidad, cerrando la tarde con entrega de premios y sorteos para los pequeños artistas locales.

Concurso de dibujo, pintura y el protagonismo de las infancias

El eje central y más dinámico de la jornada estuvo enfocado en los más chicos, quienes fueron invitados a participar de un concurso abierto de dibujo y pintura en el mismo predio.

Con una gran concurrencia de "pequeños" artistas, el patio se transformó en un taller abierto donde los niños demostraron su entusiasmo y espíritu creativo ante la mirada de sus padres y tutores.

Durante el desarrollo de las actividades, el profesor Alan López se encargó de recorrer las mesas de trabajo, manteniendo un fluido intercambio de ideas y técnicas de ilustración con los participantes y visitantes. Esta dinámica participativa permitió mantener plenamente vigente el espíritu artístico e independiente que caracteriza las movidas del movimiento Tinta Town en la región.

Apoyo del comercio local y alternativas para el fin de semana

Gracias al aporte solidario y coordinado de diversos comercios dedicados al rubro de la artística, así como de emprendedores y comerciantes goyanos de diferentes sectores, los niños que formaron parte del certamen pudieron acceder a importantes premios institucionales y participar de múltiples sorteos recreativos que coronaron el cierre de la jornada.

En esta oportunidad, la propuesta permitió que los propios vecinos y sus hijos abandonaran el rol de meros espectadores para convertirse en verdaderos protagonistas del desarrollo creativo a través de las artes plásticas.