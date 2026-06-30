La Orquesta Sinfónica de Corrientes brilló en Saladas con una adaptación de Mozart

La Orquesta Sinfónica de Corrientes protagonizó una memorable velada artística en la ciudad de Saladas, presentando una innovadora versión adaptada de "Bastián y Bastiana", la obra compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart.

La función se desarrolló a sala llena en las instalaciones de la Casa del Bicentenario del barrio Estación, contando con el acompañamiento de las autoridades locales encabezadas por el intendente Noel Gómez.

El cuerpo musical mayor de la provincia desplegó una interpretación de "Bastián y Bastiana", la ópera cómica originalmente creada por Mozart hace más de 270 años, pero contó con una adaptación especial enfocada en los modismos de la actualidad y la idiosincrasia de nuestra tierra.

La presentación deslumbró a la platea local mediante una sólida producción que combinó la precisión instrumental de los músicos de la Sinfónica, interpretaciones actorales dinámicas y una cuidada puesta escénica.

El despliegue integral captó la atención de los espectadores, despertando el entusiasmo y la sincera admiración de los presentes durante cada fragmento de la obra.

Respaldo institucional y masiva concurrencia comunitaria

Entre la concurrencia se destacó la presencia de numerosas familias saladeñas, delegaciones estudiantiles, representantes de diversas instituciones civiles de la comunidad y autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, comitiva que estuvo formalmente encabezada por el intendente Noel Gómez y la viceintendente Anita Diez.

Los funcionarios destacaron el valor intrínseco de la cultura como una herramienta indispensable para el encuentro vecinal, la formación recreativa de la ciudadanía y el disfrute familiar de expresiones artísticas de alta escuela que habitualmente se concentran en el principal anfiteatro de la Capital.

Las autoridades municipales ponderaron la decisión política de financiar y facilitar estos espectáculos en el interior de Corrientes, promoviendo el acceso igualitario de las distintas localidades a carteleras de jerarquía.