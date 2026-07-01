Santa Ana palpita el 5° Encuentro del Chipá Cuerito y la Torta Parrilla

La localidad de Santa Ana de los Guácaras reeditará este sábado el Vº Encuentro de Chipá Cuerito y la Torta Parrilla, que tendrá como escenario el Complejo Polideportivo del Ingenio Primer Correntino.

La presentación oficial de la fiesta familiar se realizó en la Casa Iberá de la Capital y contó con autoridades provinciales y municipales. La propuesta promete elaboración y degustación en vivo de platos tradicionales, espectáculos artísticos y una gran feria para potenciar la Casa Iberá de la Capital de los emprendedores de la región.

Lanzamiento oficial en Casa Iberá y grilla de autoridades

La mesa de presentación estuvo integrada por la intendente de Santa Ana de los Guácaras, Silvana Almirón; el secretario de Coordinación y Planificación del Ministerio de Turismo, Oscar Dávila; el subsecretario de Turismo provincial, David Zajarevich; y la directora de Turismo de la localidad anfitriona, Elsa Medina.

Durante el lanzamiento, los equipos técnicos y políticos ponderaron el crecimiento sostenido de este acontecimiento que ya se consolida firmemente entre las propuestas turísticas y culturales más representativas y convocantes de la región litoraleña.

La fiesta se erige como un punto de encuentro ineludible para revalorizar las costumbres de la provincia en el marco de la temporada invernal.

Gastronomía típica, música en vivo y feriantes en el Ingenio

La directora de Turismo de Santa Ana, Elsa Medina, fue la encargada de brindar los detalles de las actividades que darán vida a la convocatoria. Los asistentes al predio del Ingenio Primer Correntino podrán presenciar de forma directa los procesos de elaboración artesanal y participar de la posterior degustación de los tradicionales chipá cuerito y tortas parrilla, dos estandartes culinarios del área rural correntina.

Asimismo, el Complejo Polideportivo albergará un nutrido festival con espectáculos artísticos musicales, entretenimientos recreativos diseñados para el disfrute de niños y adultos, y una destacada feria de artesanos.

Las autoridades locales remarcaron que el evento funcionará como una "excelente oportunidad para disfrutar de la gastronomía correntina y compartir una jornada en familia y con amigos".

El impacto turístico y el impulso a las microeconomías locales

Más allá de su valor social y recreativo, desde el Ministerio de Turismo provincial destacaron que el encuentro representa una herramienta estratégica y de gran relevancia para fortalecer el sector turístico interno de los pueblos que rodean a la Capital.

La masiva afluencia que genera este tipo de certámenes culinarios dinamiza la hotelería, el transporte y el consumo de cercanía.

La iniciativa promueve activamente el patrimonio cultural inmaterial de la comunidad, atrae de forma directa a corrientes de turistas de provincias vecinas y visitantes de la zona urbana, y agiliza los engranajes económicos locales.

Esto se logra mediante la comercialización directa y sin intermediarios de los trabajos, manufacturas y alimentos elaborados por los pequeños emprendedores, reposteros y productores agrarios de la localidad de Santa Ana.