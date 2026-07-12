Goya inicia la última jornada de su 8va Feria del Libro

La 8° edición de la Feria del Libro de Goya culmina este domingo en el Multiespacio Antonio Villarreal del predio Costa Surubí.

La jornada de cierre, encabezada por el intendente Mariano Hormaechea, incluirá una variada agenda literaria con la participación de la Sade local, la presentación del nuevo libro de sonetos del cantautor Julio Cáceres y el lanzamiento oficial del tráiler del Libro de Goya junto al historiador Felipe Pigna. El broche de oro musical de la gran convocatoria cultural estará a cargo del icónico grupo chamamecero Los de Imaguaré.

Cafés literarios y poesías para abrir la tarde goyana

El puntapié inicial será dado con una obra didáctica de títeres titulada “El Buen Curador y Doña Remedios”, interpretada por los elencos de la Escuela Municipal de Teatro. Posteriormente, los andariveles de la feria mutarán hacia el debate y la lírica regional.

El cronograma de los espacios literarios se dividirá de la siguiente manera:

Recorrido poético: el Grupo Pop Wuj y la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) de Goya coordinarán un análisis crítico sobre la obra del autor Ricardo Manuel Rojas, a cargo de Tomás Molina y Mauricio Escobar.

Voces locales: se activará una mesa de lectura conjunta con la participación de las escritoras Matilde Sosa, Moni Munilla, Romy Espinoza, Charo Paiz y Graciela Bucci.

La faceta poética de Julio Cáceres y el proyecto histórico de Goya

A partir de las 19 el escenario mayor “Calor Valentín Gómez Muñoz” recibirá al cantautor mercedeño Julio Cáceres.

La voz emblemática del chamamé presentará su última obra escrita, “Transparencia del alma. Versos del caminante”, un compendio de sonetos editado por Moglia Ediciones que profundiza en la fe, la memoria y la identidad del ser litoraleño.

Seguidamente, a las 19:30, se concretará uno de los hitos institucionales de la Feria.

Primeramente, el historiador Felipe Pigna subirá al escenario principal junto al intendente Mariano Hormaechea. Juntos realizarán la presentación del proyecto institucional y el tráiler oficial del Libro de Goya, una obra documental que recopila los orígenes y la evolución de la segunda ciudad de la provincia.

En tanto que la clausura definitiva de esta octava edición de la Feria está programada para las 20:30 con Los de Imaguaré, quienes coronarán la noche en el marco de su actual gira nacional e internacional denominada “Rumbo al Oro”, con la que celebran 49 años recorriendo los escenarios del país.