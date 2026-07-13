Santa Ana de los Guácaras palpita el tradicional desfile de carretas y gauchos

La localidad de Santa Ana de los Guácaras se alista para celebrar su identidad gaucha en el marco de las festividades en honor a su santa patrona.

Organizado por la gestión municipal, el próximo sábado 25 de julio se llevará a cabo el Desfile de Carretas y Jinetes Tradicionalistas, una manifestación cultural que congrega anualmente a agrupaciones criollas de toda la región litoraleña.

Desde el área de Cultura local confirmaron que los registros para participar de la columna gaucha ya se encuentran formalmente habilitados en el municipio.

Un hito cultural en las fiestas patronales de Santa Ana

La convocatoria busca poner en valor las herramientas de trabajo histórico, el acervo cultural y las costumbres arraigadas de la localidad.

Vecinos y visitantes de la microrregión del Gran Corrientes se concentrarán para acompañar el paso de las delegaciones, en una jornada pensada para robustecer el orgullo por las raíces correntinas y el turismo cultural.

Los puntos centrales de la manifestación tradicionalista contemplan:

Identidad gaucha: visibiliza el trabajo técnico y de conservación de las vestimentas, aperos y carretas típicas por parte de las agrupaciones tradicionalistas locales.

Impacto regional: no solo convoca a las familias residentes, sino que tracciona jinetes, peñas criollas y turistas de localidades vecinas.

Cronograma de inscripción en la Casa de la Cultura

La Municipalidad de Santa Ana de los Guácaras estructuró un esquema administrativo para organizar el orden de paso de los caballos y los vehículos de tracción tradicional durante la jornada.

Las condiciones y canales de registro quedaron definidos de la siguiente manera: