Goya cerró su Feria del Libro con Felipe Pigna y la música de Los de Imaguaré

La 8° Edición de la Feria del Libro de Goya culminó el domingo en el Multiespacio Antonio Villarreal con una gran convocatoria. La jornada de clausura combinó las ponencias de la Sade local con dos platos fuertes institucionales: la presentación del libro poético de Julio Cáceres y el adelanto del proyecto histórico de la ciudad expuesto por el historiador Felipe Pigna junto al intendente Mariano Hormaechea.

El broche de oro de la noche estuvo a cargo del legendario conjunto chamamecero Los de Imaguaré, ante un predio totalmente colmado.

Letras locales, poesía y propuestas para la familia

El último día de la feria inició formalmente a las 16 bajo la coordinación de la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) de Goya en el escenario mayor “Carlos Valentín Gómez Muñoz”.

El primer bloque estuvo a cargo del Grupo Pop Wuj con la propuesta “Goya, recorrido poético”, espacio donde los investigadores Tomás Molina y Mauricio Escobar expusieron un análisis crítico de la obra de Ricardo Manuel Rojas, matizado con intervenciones musicales en vivo.

La oferta de la jornada final se consolidó a través de los siguientes sectores:

Voces de la región: en el Café Literario participaron Matilde Sosa, Moni Munilla, Romy Espinoza, Charo Paiz y Graciela Bucci.

Circuito comercial: familias y delegaciones escolares recorrieron los stands editoriales.

Patrimonio gastronómico: el patio de comidas del predio Costa Surubí acompañó la jornada con una oferta de productos regionales.

"Goya entre el río y la historia": el lanzamiento del libro y documental de la ciudad

El bloque central e institucional de la noche se puso en marcha con la moderación de Virginia Acosta.

Bajo el lema “Historia que nos une, Identidad que nos proyecta”, se realizó la presentación del tráiler oficial y los lineamientos del nuevo Libro de Goya, una investigación sin precedentes que recopila de forma integral el desarrollo de la localidad desde su primera radicación histórica en el año 1791.

Los detalles técnicos de la obra audiovisual e impresa incluyen:

Fecha de estreno confirmada: se presentarán oficialmente el 9 de noviembre de 2026 .

Proyección especial: el tráiler titulado “Goya entre el río y la historia” se emitió en pantalla gigante ante un auditorio colmado, detallando las etapas de recopilación documental coordinadas por el historiador Felipe Pigna y los equipos técnicos municipales.

Versos del caminante y el broche de oro de Los de Imaguaré

Previo al festival musical, el cantautor mercedeño Julio Cáceres presentó formalmente su volumen de sonetos titulado “Transparencia del Alma. Versos del caminante” .

La obra, que cuenta con prólogo del entrerriano Roberto Alonso Romani, explora la memoria, la fe y la pertenencia litoraleña, funcionando como una continuación directa de su libro anterior editado en 2021.

Finalmente, a las 20:30, el cierre definitivo de la octava edición quedó en manos de Los de Imaguaré. El icónico grupo de chamamé, que actualmente transita su gira nacional “Rumbo al Oro” de cara a cumplir sus 50 años de trayectoria, desplegó un repertorio de clásicos y recitados que desató la ovación del público en un Multiespacio Antonio Villarreal colmado en su capacidad total.