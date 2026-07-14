Fiesta de la Estación: exitosa convocatoria popular para honrar las raíces de Mantilla

La localidad de Mantilla rememoró sus orígenes con una masiva fiesta popular al cumplirse el 128.º Aniversario de su Estación.

La celebración, organizada de manera conjunta por la comisión de vecinos Mantilla Mbareté y la gestión del intendente Juan Manuel Insaurralde, ofreció recorridos históricos en el Museo Ferroviario, un panel literario y un imponente escenario chamamecero.

En el marco de los festejos, el reconocido músico y poeta Julio Cáceres recibió la máxima distinción local como Patrimonio Cultural Vivo del pueblo.

Historia ferroviaria, literatura y homenaje a Julio Cáceres

La jornada festiva del pasado 10 de julio se inició rescatando la memoria de la estación ferroviaria, el verdadero núcleo fundacional de la comunidad.

A lo largo de la tarde, el predio ofreció propuestas que unieron la identidad del pueblo con delegaciones de municipios vecinos como Mercedes, San Roque y Chavarría.

Los hitos culturales de la primera parte del festejo incluyeron:

Museo Ferroviario: visita guiada a los visitantes a través de las anécdotas de la antigua estación, con la presencia de su fundador , el señor Adán Caraballo .

Mesa de escritores: un panel especial, junto al Centro de Residentes Mantillenses, reunió las ponencias de Sandra Meza Niella, Alicia Rossi, Luis Rodríguez, Ester Sánchez, Carla Ojeda, Silvio Almirón, Fernando de Bruno y el artista plástico Guillermo Gómez.

Distinción de honor: el cantautor Julio Cáceres presentó su obra escrita y fue condecorado oficialmente como "Personalidad Destacada de la Cultura" y "Patrimonio Cultural Vivo de la localidad de Mantilla" por su trayectoria y resguardo de la identidad litoraleña.

Emprendedores locales y un cierre musical a puro chamamé

La oferta festiva se complementó con un vibrante circuito productivo en la Feria de Emprendedores y el Paseo Gastronómico, que reunió platos típicos, sabores autóctonos y artesanías manuales de toda la región.

En paralelo, la danza litoraleña brilló con las coreografías del Ballet Municipal "Almas Vivas", agrupaciones de zumba y la Academia CV de Cedonia Vallejos, llegada de la Capital provincial.

El gran escenario musical y de baile se estructuró bajo las siguientes actuaciones: