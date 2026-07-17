Murió el sacerdote Tomás von Schulz, ex párroco de la Catedral de Goya

Murió el sacerdote Tomás Francisco von Schulz a los 93 años de edad. Durante 17 años se desempeñó como párroco y rector de la Catedral de la localidad correntina de Goya.

Sus restos serán sepultados en el Monasterio San Alberto de las Monjas Dominicas Contemplativas, ubicado en la localidad de Lavalle. Antes, se realizará una misa exequial el sábado, a las 11 en la Catedral de Goya.

La ceremonia será presidida por el obispo diocesano Adolfo Canecín, acompañado por el obispo emérito Ricardo Faifer y miembros del presbiterio diocesano.

Trayectoria del sacerdote

Von Schulz nació el 23 de octubre de 1932 y desarrolló parte de su ministerio sacerdotal en la localidad correntina de Monte Caseros, donde ejerció como "cura obrero".

Además, fue designado vicario general de la Diócesis de Goya y ocupó el rol de administrador diocesano durante un período de sede vacante tras el traslado del obispo Luis Teodorico Stockler a Quilmes.

Durante su trayectoria, estuvo vinculado a tareas de formación, catequesis, acompañamiento del seminario y el desarrollo de la Escuela de Diaconado Permanente.

Tras alcanzar el límite de edad establecido por el Derecho Canónico, dejó su cargo como párroco, aunque continuó con actividades pastorales y celebraciones religiosas .