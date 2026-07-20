Corrientes: el temporal provocó anegamientos, caída de árboles y postes en Curuzú Cuatiá

Curuzú Cuatiá fue una de las localidades afectadas por las intensas lluvias que sucedieron durante el domingo y la madrugada de este lunes.

Cabe recordar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anunciado un alerta amarilla y naranja para la provincia, siendo la zona sur donde se esperaban tormentas de consideración.

En Curuzú Cuatiá se registró una caída de 120mm de lluvia en pocas horas, lo que provocó anegamientos en gran parte de la localidad, mientras que vecinos de los barrios Santa Rosa, Porteño, Rallyn y Centenario, manifestaron haber sufrido inundaciónes en sus viviendas.

Por otro lado, se reportaron caídas de árboles y postes debido a las fuertes ráfagas de viento, lo que complicó la circulación y la interrupción del sumistro eléctrico en algunas zonas.

Trabajo de las autoridades y anuncio del SMN

Los servicios de emergencia trabajan para asistir a las familias afectadas y restituir la normalidad de la localidad, mientras se evalua el daño provocado.

Es menester que la población tome los recaudos necesarios pues el SMN mantiene el alerta amarillo para esta localidad y zonas aledañas.