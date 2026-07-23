Goya vivirá el Primer Encuentro de Tejedores de Crochet con un fuerte fin solidario

La ciudad de Goya será sede este domingo 26 del Primer Encuentro de Tejedores de Crochet, un evento abierto al público que reunirá a aficionados, emprendedores y vecinos desde las 14:30 en la Plaza Italia, sobre la Costanera.

Organizada con el apoyo del municipio, la jornada ofrecerá clases abiertas, exhibición de artesanías y la entrega de una manta solidaria junto a prendas de abrigo confeccionadas por la comunidad y destinadas a los residentes del Hogar de Ancianos San José.

Una movida comunitaria con más de 180 participantes

La coordinadora del evento, la emprendedora Celeste Fernández (creadora de "Punto y Lana"), destacó la gran repercusión que tuvo la convocatoria previa a través de plataformas digitales, conectando a distintas generaciones de familias goyanas.

Los puntos destacados de la jornada artística y artesanal señalan:

Horario y ubicación: este domingo 26 de julio , desde las 14:30 hasta la caída del sol, en el predio de la Plaza Italia en la Costanera.

Espacio de aprendizaje: enseñarán técnicas básicas y avanzadas de tejido. "El crochet es amplio, sirve para prendas , accesorios y adornos ; es una actividad terapéutica que relaja y genera tranquilidad", resaltó Fernández .

Exhibición de Amigurumis: stands comerciales de emprendedoras locales dedicadas a la confección de estos tradicionales muñecos tejidos a mano.

Manta solidaria y abrigos para el Hogar San José

El costado más emotivo del encuentro surgió dentro del grupo de apoyo integrado por 180 tejedoras, quienes unieron su trabajo para confeccionar ropa de invierno destinada a un geriátrico local.

La donación benéfica contempla la creación de una manta colectiva, que se confeccionó con más de 800 "granny squares" (cuadros o pastillas tejidas) donados por las participantes.

Además, junto a la manta, se entregarán cuellitos, bufandas y medias hechas a mano para los residentes del Hogar de Ancianos San José