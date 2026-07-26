Ecoturismo: guiados por especialistas, vecinos de Saladas recorrieron la biodiversidad

La Dirección de Turismo de Saladas llevó a cabo una nueva Jornada de Avistaje de Aves, una propuesta recreativa y educativa que reunió a un nutrido grupo de familias, niños y adultos en contacto directo con la biodiversidad.

En articulación con el Club de Observadores de Vida Silvestre (Covs) "Tras la Huella", la actividad buscó brindar herramientas para la identificación de especies locales, fortaleciendo el posicionamiento del municipio como un destino clave para el ecoturismo y la conservación ambiental en la provincia.

Observación guiada y preservación del ecosistema

La caminata contó con el asesoramiento técnico de Anabella Enrique, Mercedes Araujo y Walter Ramírez, referentes del Covs "Tras la Huella", quienes explicaron los hábitos, plumajes y comportamientos de las especies de la zona.

Los puntos centrales de la actividad destacan:

Concientización ambiental: brindaron pautas para comprender la importancia de preservar los hábitats naturales y proteger la fauna autóctona de Saladas.

Recorrido participativo: vecinos y visitantes recorrieron los senderos identificando ejemplares en su hábitat libre, combinando aprendizaje técnico con entretenimiento al aire libre.

Acompañamiento institucional: estuvieron presentes la viceintendente Anita Diez, la directora de Turismo Sofía Battilana e integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal.

Trabajo articulado y consolidación como destino verde

Desde el área turística comunal remarcaron el valor estratégico de colaborar de forma continua con agrupaciones locales de observadores para enriquecer la oferta del municipio.

El balance de la jornada concluye la masiva concurrencia reafirmó el entusiasmo de la población por las alternativas enfocadas en el turismo de naturaleza.

Además. las autoridades destacaron el aporte del club "Tras la Huella" para continuar consolidando circuitos sustentables que pongan en valor el patrimonio natural de la localidad.