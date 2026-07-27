El Renatre Corrientes capacitará sobre ganadería y prácticas sostenibles en Bella Vista

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) llevará adelante este sábado 1 de agosto una importante jornada de formación pecuaria en la sede de la Sociedad Rural de Bella Vista.

La actividad, organizada junto a la Fedecoop y el Ministerio de Producción, comenzará a las 9 y contará con la disertación del consultor Federico Santangelo para analizar las tendencias internacionales y nacionales del mercado de la carne vacuna.

Análisis de mercado y nuevas herramientas laborales

La capacitación busca brindar herramientas estratégicas a productores, técnicos y trabajadores rurales de la zona central de la provincia.

Los ejes principales del evento detallan:

Conferencia central: disertación sobre “ La nueva era de la ganadería: ¿cambio estructural o burbuja de precios?”, enfocado en los factores globales y locales que redefinen la actividad.

Disertante de nivel: a cargo del reconocido consultor ganadero Federico Santangelo.

Programas institucionales: el Renatre presentará los alcances del Programa de Empleo Rural y la Certificación en Prácticas Laborales Sostenibles (PLS).

Promoción del trabajo decente e información de contacto

Desde la delegación provincial remarcaron que estas instancias apuntan a fortalecer la registración, mejorar las oportunidades laborales y garantizar igualdad de condiciones en el ámbito rural.

Las vías de consulta y participación indican: