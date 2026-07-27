El Renatre Corrientes capacitará sobre ganadería y prácticas sostenibles en Bella Vista

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) llevará adelante este sábado 1 de agosto una importante jornada de formación pecuaria en la sede de la Sociedad Rural de Bella Vista.
La actividad, organizada junto a la Fedecoop y el Ministerio de Producción, comenzará a las 9 y contará con la disertación del consultor Federico Santangelo para analizar las tendencias internacionales y nacionales del mercado de la carne vacuna.
Análisis de mercado y nuevas herramientas laborales
La capacitación busca brindar herramientas estratégicas a productores, técnicos y trabajadores rurales de la zona central de la provincia.
Los ejes principales del evento detallan:
-
Conferencia central: disertación sobre “La nueva era de la ganadería: ¿cambio estructural o burbuja de precios?”, enfocado en los factores globales y locales que redefinen la actividad.
-
Disertante de nivel: a cargo del reconocido consultor ganadero Federico Santangelo.
-
Programas institucionales: el Renatre presentará los alcances del Programa de Empleo Rural y la Certificación en Prácticas Laborales Sostenibles (PLS).
Promoción del trabajo decente e información de contacto
Desde la delegación provincial remarcaron que estas instancias apuntan a fortalecer la registración, mejorar las oportunidades laborales y garantizar igualdad de condiciones en el ámbito rural.
Las vías de consulta y participación indican:
-
Sede y horario: sábado 1 de agosto desde las 9 en la Sociedad Rural de Bella Vista.
-
Entidades organizadoras: coorganizan Ranatre, Sociedad Rural de Bella Vista y Fedeccop, con el auspicio del Ministerio de Producción de Corrientes.
-
Atención y consultas: comunicarse a los teléfonos (0379) 4460047, celulares (0379) 15-4802972 / 15-4241290, o por correo a corrientes@renatre.org.ar.